WARBURG RESEARCH stuft Hamborner Reit auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hamborner Reit von 7 auf 7,15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Strategiewandel des Immobilienunternehmens verändere das Bild nur schrittweise, schrieb Philipp Kaiser am Freitag. Er sieht keinen kurzfristigen Trigger, bleibt langfristig fundamental aber überzeugt./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 4,65EUR auf Tradegate (06. März 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Philipp Kaiser
Analysiertes Unternehmen: Hamborner Reit
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,15
Kursziel alt: 7
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philipp Kaiser
Analysiertes Unternehmen: Hamborner Reit
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,15
Kursziel alt: 7
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte