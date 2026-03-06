WARBURG RESEARCH stuft Hamborner Reit auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hamborner Reit von 7 auf 7,15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Strategiewandel des Immobilienunternehmens verändere das Bild nur schrittweise, schrieb Philipp Kaiser am Freitag. Er sieht keinen kurzfristigen Trigger, bleibt langfristig fundamental aber überzeugt./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 4,65EUR auf Tradegate (06. März 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Philipp Kaiser

Analysiertes Unternehmen: Hamborner Reit

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,15

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

