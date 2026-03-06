    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    ran-Krieg: Jetzt will Trump Ölpreis manipulieren - Schwächezeichen!

    Mit anderen Worten: Trump doktert am Symptom, ohne die Ursache des Problems beseitigen zu können - und das ist ein klares Schwächezeichen!

    Die Trump-Regierung hat verkündet, den Ölpreis manipulieren zu wollen, um die explodierenden Energiekosten durch den Iran-Krieg zu deckeln. Das könne auch durch den Leerverkauf durch Öl-Futures passieren, so das Weiße Haus. Aber das ist keine gute Idee, denn es ändert ja nichts an der Sorge, dass die physische Versorgung mit Öl gefährdet ist, solange die Strasse von Hormus faktisch unbefahrbar ist (dafür gibt der steigende Ölpreis das klare Signal). Mit anderen Worten: Trump doktert am Symptom, ohne die Ursache des Problems beseitigen zu können - und das ist ein klares Schwächezeichen! Der Ölpreis zeigte sich anfangs beeindruckt vom erneuten Bluff des US-Präsidenten, steigt aber nun wieder (erster Bluff von Trump waren seine Aussagen über Versicherungen und US-Militärbegleitung für Schiffe die durch die Strasse von Hormus fahren).

    Hinweise aus Video:

    1. Fugmann's Trading Woche - Rabatt bis 09.03.2026 (Werbung):
    https://ftw.finanzmarktwelt.de/?ref=y26

    2. Warum der Goldpreis trotz Iran-Krieg fällt

     

    Das Video "Iran-Krieg: Jetzt will Trump Ölpreis manipulieren - Schwächezeichen!" sehen Sie hier..




    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
