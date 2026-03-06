Kursverluste - Iran-Konflikt treibt Inflationssorgen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag erneut gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future (Juni-Kontrakt) sank um 0,23 Prozent auf 126,99 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,87 Prozent. Zum Wochenstart hatte die Rendite noch bei 2,65 Prozent gelegen.

Weiterhin sorgte der Iran-Krieg für Verunsicherung. Irans Kampfkraft ist zwar nach US-Einschätzung erheblich geschwächt - dennoch weitet Teheran den Krieg im gesamten Nahen Osten weiter aus. Zuletzt deutlich gestiegene Rohöl- und Erdgaspreise schüren Inflationssorgen. Diese könnten sich laut Ökonomen auch auf die Geldpolitik der Notenbanken auswirken.