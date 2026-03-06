GOLDMAN SACHS stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Geschäftszahlen für 2025 lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Patrick Creuset am Freitag. Die Frankfurter erwarteten das bereinigte operative Ergebnis 2026 klar über Vorjahresniveau. Der Konsens liege allerdings bereits bei plus 16 Prozent./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:35 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 8,174EUR auf Tradegate (06. März 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Patrick Creuset

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7,10

Kursziel alt: 7,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



