BARCLAYS stuft LUFTHANSA AG auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,60 Euro auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitag. Zunächst dominiere die Geopolitik mit einer gegensätzlichen Entwicklung der Airlines im Vergleich zum Ölpreis. Lobbenberg rechnet mit sinkenden Schätzungen bei Anpassung an die Ölpreis-Prognosen./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 8,21EUR auf Tradegate (06. März 2026, 10:50 Uhr) gehandelt.
