JPMORGAN stuft Inditex auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet bei den Spaniern mit einem soliden Jahr, wie sie am Donnerstagabend in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb. Im Fokus stünden Signale zum aktuellen Geschäft. Die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr seien ziemlich schwach gewesen./rob/ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 18:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 52,56EUR auf Tradegate (06. März 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Georgina Johanan

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



