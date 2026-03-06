JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 53,50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Alexia Dogani sieht kurzfristig zusätzliches Potenzial durch die Nahost-Eskalation bei grundsätzlicher Rückkehr zu profitablem Wachstum, wie sie am Donnerstagabend nach starken Geschäftszahlen schrieb./rob/ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 19:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 46,73EUR auf Tradegate (06. März 2026, 10:51 Uhr) gehandelt.



