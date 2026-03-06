JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 74 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dabei geht der Analyst Jose Asumendi nicht von einem langen "Energieschock" durch die Nahost-Eskalation aus, wie er am Donnerstagabend schrieb. Ansonsten sieht er die Bewertung von ContiTech im Fokus. Den Verkauf hält er für noch nicht eingepreist und sieht daher ein asymmetrisch gutes Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 22:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 65,10EUR auf Tradegate (06. März 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 74
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
