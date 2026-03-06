JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 74 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dabei geht der Analyst Jose Asumendi nicht von einem langen "Energieschock" durch die Nahost-Eskalation aus, wie er am Donnerstagabend schrieb. Ansonsten sieht er die Bewertung von ContiTech im Fokus. Den Verkauf hält er für noch nicht eingepreist und sieht daher ein asymmetrisch gutes Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./rob/ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 22:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 65,10EUR auf Tradegate (06. März 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Der Analyst erwartet ein Kursziel von 75,00 € , was eine Steigerung von +15,67% zum aktuellen Kurs entspricht.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Disclaimer