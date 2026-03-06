    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental
    JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 74 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dabei geht der Analyst Jose Asumendi nicht von einem langen "Energieschock" durch die Nahost-Eskalation aus, wie er am Donnerstagabend schrieb. Ansonsten sieht er die Bewertung von ContiTech im Fokus. Den Verkauf hält er für noch nicht eingepreist und sieht daher ein asymmetrisch gutes Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./rob/ag/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 22:28 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 65,10EUR auf Tradegate (06. März 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Jose M Asumendi
    Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 75
    Kursziel alt: 74
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


