Gerresheimer Aktie gut behauptet +3,43 % - 06.03.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Gerresheimer Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,43 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Gerresheimer Aktie. Nach einem Plus von +6,10 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 18,700€, mit einem Plus von +3,43 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Gerresheimer in den letzten drei Monaten Verluste von -30,83 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um +20,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,46 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Gerresheimer -35,36 % verloren.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,42 % 1 Monat -28,46 % 3 Monate -30,83 % 1 Jahr -77,76 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Gerresheimer-Aktie: Bei geringem Umsatz werden Positionen eingedeckt, Fundamentsubstanz wird betont, der Kurs könnte schnell über 20€ steigen. Parallel spekuliert man über einen Short Squeeze (Schwellenbereiche 30–50€) und beobachtet fundamentale Signale. Zudem gibt es Debatten über den Zeitplan des Jahresabschlusses 2025, IR-Kommunikation und Termine, die Unsicherheit erzeugen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 644,52 Mio. € wert.

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.