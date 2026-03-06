    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf

    Beiersdorf Aktie steigt auf 84,56€ - 06.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Beiersdorf Aktie bisher um +2,50 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Beiersdorf Aktie.

    Foto: Beiersdorf AG

    Beiersdorf ist ein führendes Unternehmen in der Hautpflege mit bekannten Marken wie NIVEA. Es konkurriert mit Giganten wie L'Oréal und Unilever und punktet durch seine dermatologische Expertise und Markenstärke.

    Beiersdorf Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 06.03.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Beiersdorf Aktie. Mit einer Performance von +2,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Beiersdorf Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,67 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 84,56, mit einem Plus von +2,50 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Anstieg bei Beiersdorf konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,68 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Beiersdorf Aktie damit um -22,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,91 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -12,60 % verloren.

    Beiersdorf Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -22,47 %
    1 Monat -20,91 %
    3 Monate -9,68 %
    1 Jahr -40,44 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Charttechnik bei Beiersdorf: Abwärtstrend mit Teilkorrektur, Tests des markanten Trendkanals, 38er-Fib-Korrektur sowie Monatschart-Szenarien und mögliche Unter- oder Ausbrüche. Fundament: Mehrheitsanteil der Herz-Familie (Maxingvest) und damit potenzielle Übernahme-Spekulationen. Analysten-Ziele variieren grob um 90–120 EUR; Einstiegs- und Stop-Loss-Niveaus werden diskutiert.

    Informationen zur Beiersdorf Aktie

    Es gibt 243 Mio. Beiersdorf Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,67 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 06.03. - FTSE Athex 20 stark +2,85 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Beiersdorf

    Henkel VZ, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,58 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +0,05 %. Procter & Gamble notiert im Minus, mit -0,26 %. L'Oreal verliert -0,05 % Unilever notiert im Minus, mit -0,07 %.

    Beiersdorf Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Beiersdorf Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beiersdorf Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


