CIENA Aktie unter Verkaufsdruck - 06.03.2026

Mit einer Performance von -2,06 % musste die CIENA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der CIENA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -12,61 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 252,60€, mit einem Minus von -2,06 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

CIENA ist ein führender Anbieter von Netzwerklösungen, spezialisiert auf optische Netzwerkausrüstung und Software. Mit einem starken Marktanteil konkurriert es mit Cisco, Nokia und Huawei. CIENA's Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und maßgeschneiderten Lösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von CIENA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +48,20 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die CIENA Aktie damit um -12,60 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,60 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von CIENA einen Anstieg von +25,83 %.

CIENA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,60 % 1 Monat +18,60 % 3 Monate +48,20 % 1 Jahr +261,13 %

Informationen zur CIENA Aktie

Es gibt 141 Mio. CIENA Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,73 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,38 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Plus, mit +0,39 %. Nokia notiert im Plus, mit +0,77 %.

CIENA Aktie jetzt kaufen?

Ob die CIENA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CIENA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.