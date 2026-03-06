    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMarvell Technology AktievorwärtsNachrichten zu Marvell Technology

    Besonders beachtet!

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutlicher Kurssprung bei der Marvell Technology Aktie - 06.03.2026

    Am 06.03.2026 ist die Marvell Technology Aktie, bisher, um +11,16 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Marvell Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Marvell Technology Aktie - 06.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

    Marvell Technology Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 06.03.2026

    Mit einer Performance von +11,16 % konnte die Marvell Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Marvell Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,77 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 72,51, mit einem Plus von +11,16 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Marvell Technology Group Ltd!
    Short
    91,98€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 9,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    69,03€
    Basispreis
    1,30
    Ask
    × 8,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Marvell Technology in den letzten drei Monaten Verluste von -9,33 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,94 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Marvell Technology +2,46 % gewonnen.

    Marvell Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,45 %
    1 Monat +17,94 %
    3 Monate -9,33 %
    1 Jahr +4,47 %

    Informationen zur Marvell Technology Aktie

    Es gibt 847 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,75 Mrd. € wert.

    MARVELL übertrifft die Erwartungen


    Gestern nach Börsenschluss gab es Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 - und die sorgten für Furore. Denn MARVELL TECHNOLOGY meldete einen Quartalsumsatz von rund 2,219 Mrd. $, übertraf damit die Erwartungen und erreichte zudem …

    Gerresheimer, Battalion Oil Corporation & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Marvell-Aktie schießt nach starken Quartalszahlen zweistellig nach oben


    Marvell Technology hat mit seinen jüngsten Geschäftszahlen die Erwartungen der Wall Street übertroffen und damit eine neue Rallye der Aktie ausgelöst.

    Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Marvell Technology

    +11,59 %
    +13,45 %
    +17,94 %
    -9,33 %
    +4,47 %
    +81,88 %
    +114,65 %
    +727,18 %
    +644,73 %
    ISIN:US5738741041WKN:A3CNLD



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutlicher Kurssprung bei der Marvell Technology Aktie - 06.03.2026 Am 06.03.2026 ist die Marvell Technology Aktie, bisher, um +11,16 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Marvell Technology Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     