Deutlicher Kurssprung bei der Marvell Technology Aktie - 06.03.2026

Mit einer Performance von +11,16 % konnte die Marvell Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Marvell Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,77 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 72,51€, mit einem Plus von +11,16 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Marvell Technology in den letzten drei Monaten Verluste von -9,33 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,94 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Marvell Technology +2,46 % gewonnen.

Marvell Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,45 % 1 Monat +17,94 % 3 Monate -9,33 % 1 Jahr +4,47 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Es gibt 847 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,75 Mrd. € wert.

Gestern nach Börsenschluss gab es Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 - und die sorgten für Furore. Denn MARVELL TECHNOLOGY meldete einen Quartalsumsatz von rund 2,219 Mrd. $, übertraf damit die Erwartungen und erreichte zudem …

Marvell Technology hat mit seinen jüngsten Geschäftszahlen die Erwartungen der Wall Street übertroffen und damit eine neue Rallye der Aktie ausgelöst.

Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen.