BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 36,90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Refinanzierung verschiebe die Fälligkeiten und sorge für zusätzliche Liquidität, allerdings zum Preis höherer Zinskosten, schrieb Andrew Ross am Donnerstagabend. Der Essenslieferdienst bleibe in den kommenden Monaten in einer sehr speziellen Situation. Der Moment der Wahrheit komme entweder vom Großaktionär Prosus, dem eigenen Strategie-Review oder den Aktionären im Zuge der Hauptversammlung./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 18,02EUR auf Tradegate (06. März 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36,90

Kursziel alt: 36,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,90 € , was eine Steigerung von +103,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer