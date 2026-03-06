GOLDMAN SACHS stuft Ströer auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 41,20 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das unsichere Wirtschaftsumfeld trübe die Berechenbarkeit im Bereich Außenwerbung, schrieb James Tate am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts. Prinzipiell sei Ströer hier aber überdurchschnittlich stark und dürfte weiterhin Marktanteile gewinnen./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 33,00EUR auf Tradegate (06. März 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Tate

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 41,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was eine Steigerung von +20,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer