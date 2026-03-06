BARCLAYS stuft LANXESS AG auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Ohne den Envalior-Deal mit Advent stehe nun die Verschuldung der Kölner im Fokus, schrieb Anil Shenoy am Donnerstagabend. Der Bilanzdruck untermauere seine skeptische Einschätzung./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,73 % und einem Kurs von 14,44EUR auf Tradegate (06. März 2026, 11:05 Uhr) gehandelt.
