JPMORGAN stuft SAINT GOBAIN auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Saint-Gobain von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall kappte ihre Schätzungen am Donnerstagabend infolge der Jahresbilanz etwas. Sie geht nun von etwas schwächerem Volumenwachstum aus und einer geringeren Marge im Amerika-Geschäft der Franzosen./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 75,60EUR auf Tradegate (06. März 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

