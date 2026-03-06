BARCLAYS stuft SYMRISE AG auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Zeichen stünden nach "Margen-Reparatur" wieder auf Wachstumsinvestitionen, was erfreulich sei, schrieb Alex Sloane am Donnerstagabend nach einer Telefonkonferenz mit dem Chef des Aromenherstellers./rob/ag/jkr
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 72,88EUR auf Tradegate (06. März 2026, 10:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 84
Kursziel alt: 84
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 84
Kursziel alt: 84
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte