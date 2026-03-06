BARCLAYS stuft SYMRISE AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Zeichen stünden nach "Margen-Reparatur" wieder auf Wachstumsinvestitionen, was erfreulich sei, schrieb Alex Sloane am Donnerstagabend nach einer Telefonkonferenz mit dem Chef des Aromenherstellers./rob/ag/jkrVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 72,88EUR auf Tradegate (06. März 2026, 10:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alex Sloane

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 84

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 84,00 € , was eine Steigerung von +16,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer