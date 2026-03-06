Eckert & Ziegler will Dividende auf 0,22 Euro je Aktie erhöhen
BERLIN (dpa-AFX) - Der der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler will seinen Anteilseignern für das vergangene Geschäftsjahr eine um fünf Cent höhere Dividende von 0,22 Euro je Aktie zahlen. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Der Aufsichtsrat muss dem Vorschlag des Vorstandes an die Hauptversammlung noch zustimmen. Die Aktie notierte zuletzt 1,3 Prozent fester bei 15,19 Euro.
Eckert & Ziegler hat bereits Ende Januar vorläufige Zahlen für 2025 vorgelegt. Die Berliner konnten in den zwölf Monaten ihr um Sondereinflüsse bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf rund 78 Millionen Euro steigern. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf rund 312 Millionen Euro.
Den detaillierten Jahresabschluss für 2025 will das Management am 26. März 2026 veröffentlicht./err/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eckert & Ziegler Aktie
Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 15,25 auf Tradegate (06. März 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um -2,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Eckert & Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 967,98 Mio..
Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Eckert & Ziegler Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von +37,80 %/+326,51 % bedeutet.
Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung
Eckert & Ziegler kooperiert mit Molecular Partners bei der Entwicklung von Radio-DARPin-Therapeutika
26.02.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Eckert & Ziegler Molecular Partners mit einem umfassenden Leistungsspektrum bei der Entwicklung der Radio-DARPins auf Basis von Actinium-225 und Lutetium-177 unterstützen. Diese haben großes Potenzial für die Behandlung verschiedener Krebsarten. Für die Zusammenarbeit werden die hochmodernen Labore von Eckert & Ziegler genutzt, darunter auch ein neu eingerichtetes Entwicklungslabor in Berlin. Dank der sorgfältig ausgewählten und aufeinander abgestimmten technischen Ausstattung bietet es ideale Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Radiopharmazeutika auf Basis von Alpha-Strahlern.
DARPin-Moleküle sind eine neuartige Klasse von speziell entwickelten Proteinen. Ihre Struktur und ihre günstigen pharmakokinetischen Eigenschaften machen sie zu einem vielversprechenden Träger für die Entwicklung zielgerichteter Radiopharmazeutika, die bislang ungedeckte medizinische Bedarfslücken adressieren könnten.
„Die Unterstützung hochinnovativer Unternehmen wie Molecular Partners bei der Entwicklung ihrer vielversprechenden Technologieplattformen ist ein wichtiges Ziel unserer Gruppe“, sagte Dr. Harald Hasselmann, CEO von Eckert & Ziegler. „Durch die Bündelung unserer Expertise in den Bereichen Isotope, Radiochemie und Entwicklung mit den Innovationen unserer Partner können Patienten weltweit in Zukunft von neuen Behandlungsmethoden profitieren.“
Die Zusammenarbeit festigt die Position von Eckert & Ziegler als bevorzugter Partner für Unternehmen, die innovative radiopharmazeutische Plattformen entwickeln. Sie unterstreicht darüber hinaus die Rolle des Unternehmens in der Förderung des wachstumsstarken Ökosystems der Radiopharmazie, von der frühen Entwicklung über die klinische Versorgung bis hin zur Vermarktung.
Über Eckert & Ziegler
Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.
Wir helfen zu heilen.
Über Molecular Partners AG
Molecular Partners AG (SIX: MOLN, NASDAQ: MOLN) ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das eine neuartige Klasse von Proteinwirkstoffen, sogenannte DARPin-Therapeutika, für medizinische Anwendungen entwickelt, die mit anderen Behandlungsmethoden nicht ohne Weiteres zu bewältigen sind. Molecular Partners nutzt die Schlüsseleigenschaften von DARPins, um differenzierte Therapeutika für Krebspatienten zu entwickeln, darunter zielgerichtete Radiopharmazeutika und neue Immunzell-Aktivatoren. Das Unternehmen verfolgt eigene Programme in verschiedenen Stadien der präklinischen und klinischen Entwicklung sowie Programme, die in Zusammenarbeit mit führenden Pharmaunternehmen und akademischen Zentren entwickelt wurden. Molecular Partners wurde 2004 gegründet und unterhält Niederlassungen in Zürich (Schweiz) und Concord (Massachusetts, USA). Weitere Informationen finden Sie unter www.molecularpartners.com sowie auf LinkedIn und Twitter / X @MolecularPrtnrs.
Kontakt
Eckert & Ziegler SE
Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany
Jan Schöpflin, Marketing / Karolin Riehle, Investor Relations
mailto:jan.schoepflin@ezag.de / mailto:karolin.riehle@ezag.de
Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138; https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f98a458f2bc2bdb649533f9cd9874f4d&application_id=2281756&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news
Molecular Partners
Seth Lewis, SVP Investor Relations & Strategy
Concord, Massachusetts, U.S.
mailto:seth.lewis@molecularpartners.com
Tel: +1 781 420 2361
Laura Jeanbart, PhD, Head of Portfolio Management & Communications
Zurich-Schlieren, Switzerland
mailto:laura.jeanbart@molecularpartners.com
Tel: +41 44 575 19 35
verstehe den frust, bin mit der non-entwicklung oder nur nach unten entwicklung auch nicht happy.
