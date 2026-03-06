    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEckert & Ziegler AktievorwärtsNachrichten zu Eckert & Ziegler
    Eckert & Ziegler will Dividende auf 0,22 Euro je Aktie erhöhen

    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    BERLIN (dpa-AFX) - Der der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler will seinen Anteilseignern für das vergangene Geschäftsjahr eine um fünf Cent höhere Dividende von 0,22 Euro je Aktie zahlen. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Der Aufsichtsrat muss dem Vorschlag des Vorstandes an die Hauptversammlung noch zustimmen. Die Aktie notierte zuletzt 1,3 Prozent fester bei 15,19 Euro.

    Eckert & Ziegler hat bereits Ende Januar vorläufige Zahlen für 2025 vorgelegt. Die Berliner konnten in den zwölf Monaten ihr um Sondereinflüsse bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf rund 78 Millionen Euro steigern. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf rund 312 Millionen Euro.

    Den detaillierten Jahresabschluss für 2025 will das Management am 26. März 2026 veröffentlicht./err/nas

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eckert & Ziegler Aktie

    Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 15,25 auf Tradegate (06. März 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um -2,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Eckert & Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 967,98 Mio..

    Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Eckert & Ziegler Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von +37,80 %/+326,51 % bedeutet.




