DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Renk auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 wie auch der Ausblick auf 2026 hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,12 % und einem Kurs von 55,86EUR auf Tradegate (06. März 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



