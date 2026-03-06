    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH / Cyber-Resilienz als ...

    OTS - JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH / Cyber-Resilienz als ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Cyber-Resilienz als Wettbewerbsvorteil: Wie JRC Capital sich auf die Zukunft des algorithmischen Handels vorbereitet (FOTO) Berlin (ots) - Algorithmischer und hochfrequenter Handel sind zu zentralen Bestandteilen der modernen Finanzmärkte geworden. Handelsentscheidungen werden zunehmend automatisiert, datengetrieben und in Maschinengeschwindigkeit ausgeführt. Dies ermöglicht zwar höhere Effizienz und Liquidität, bringt jedoch zugleich neue Formen digitaler Risiken mit sich. Cyberbedrohungen, Systemstörungen und Probleme bei der Datenintegrität können sich direkt auf die finanzielle Performance und die Stabilität der Märkte auswirken.

    In diesem Umfeld ist Cyber-Resilienz längst nicht mehr nur eine IT-Frage, sondern eine unternehmenskritische Kernkompetenz. Finanzinstitutionen müssen sicherstellen, dass ihre digitalen Infrastrukturen auch unter widrigen Bedingungen zuverlässig, sicher und anpassungsfähig bleiben. Dazu gehören nicht nur technische Schutzmechanismen, sondern auch organisatorische Reife, kontinuierliche Überwachung sowie die Fähigkeit, auf Vorfälle schnell und effektiv zu reagieren.

    JRC Capital (https://jrconline.com/) , ein forschungsorientiertes Investmenthaus, begegnet diesen Herausforderungen durch die aktive Teilnahme an der europäischen Forschungsinitiative CyberAId (https://cyberaidproject.eu/) . Im Rahmen dieser Zusammenarbeit bringt JRC Capital seine praktische Expertise aus den Finanzmärkten ein und erhält zugleich Zugang zu innovativen Ansätzen im Bereich Cyber-Resilienz, digitales Risikomanagement und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in sicherheitskritischen Prozessen.

    Statt Cybersecurity ausschließlich als defensive Maßnahme zu verstehen, verfolgt CyberAId einen ganzheitlichen Ansatz: systemische Risiken zu erkennen, die operative Robustheit zu stärken und Entscheidungsprozesse unter Unsicherheit zu verbessern. Ein zentraler Aspekt ist dabei die Nutzung von KI, um komplexe Datenmengen auszuwerten, Muster frühzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungsgrundlagen für das Management zu schaffen. Für JRC Capital bedeutet dies, Cyber-Resilienz und KI fest in der strategischen Ausrichtung und der operativen Unternehmenskultur zu verankern.

    Der Mehrwert der Beteiligung an CyberAId zeigt sich vor allem in drei strategischen Dimensionen. Die erste ist die strategische Vorausschau. JRC Capital profitiert von frühen Einblicken in neue und aufkommende Cyberrisiken im Finanzsektor sowie von KI-gestützten Analysen, die helfen, Trends, Abhängigkeiten und potenzielle Schwachstellen frühzeitig zu identifizieren. Dadurch kann JRC Capital zukünftige Herausforderungen antizipieren und seine langfristigen Technologie, Governance und Investitionsstrategien gezielt ausrichten. Cyber-Resilienz wird so von einer reaktiven Notwendigkeit zu einer proaktiven Fähigkeit.

    Die zweite Dimension ist Innovation und Lernen. CyberAId schafft ein kollaboratives Umfeld, in dem Finanzinstitutionen, Forschungseinrichtungen und Technologieexperten ihr Wissen austauschen und neue Resilienzansätze entwickeln. Der Einsatz von KI eröffnet dabei neue Möglichkeiten, etwa bei der intelligenten Analyse von Risiken, der Simulation von Störszenarien oder der Unterstützung von Entscheidungsprozessen. JRC Capital erhält dadurch Zugang zu fortschrittlichen Konzepten, Methoden und Best Practices, die über klassische Cybersecurity-Modelle hinausgehen und kontinuierliches organisatorisches Lernen fördern.

    Die dritte Dimension ist Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Die aktive Beteiligung an einer europäischen Forschungsinitiative sowie der verantwortungsvolle Einsatz von KI im Kontext von Cyber-Resilienz signalisieren ein klares Bekenntnis zu digitaler Verantwortung, Transparenz und operativer Exzellenz. Dies stärkt die Positionierung von JRC Capital als zukunftsorientierter Marktteilnehmer, der systemische digitale Risiken ernst nimmt und moderne Technologien gezielt nutzt, um die Stabilität und Integrität des Finanzsystems zu unterstützen.

    In einer zunehmend vernetzten Finanzwelt wird Resilienz damit zu einem echten Wettbewerbsvorteil. JRC Capital, die frühzeitig in das Zusammenspiel von Cyber-Resilienz und KI investieren, sind besser in der Lage, Stabilität zu sichern, Anlegerinteressen zu schützen und auch in volatilen Marktphasen nachhaltig zu agieren.

    Durch das Engagement in CyberAId stärkt JRC Capital nicht nur die eigene Cyber-Resilienz, sondern leistet zugleich einen Beitrag zu einem breiteren Ökosystem, das darauf abzielt, die Finanzmärkte insgesamt robuster, intelligenter und zukunftsfähiger zu gestalten.

    Pressekontakt:

    Email: mailto:info@jrconline.com
    Tel: + 49 (30) 84788220

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/119205/6230274 OTS: JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
