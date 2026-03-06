    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Infineon nach UBS-Abstufung am Dax-Ende - Marvell-Kurssprung

    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine aufgegebene Kaufempfehlung der UBS hat am Freitag die Aktien von Infineon belastet. Nachdem sie Ende Februar über der 48-Euro-Marke ein Hoch seit 25 Jahren markiert hatten, nimmt die Konsolidierungsbewegung der Aktien ihren Lauf.

    Am Freitag erreichten die Infineon-Papiere mit einem Abschlag, der zuletzt auf mehr als vier Prozent angewachsen war, ihren niedrigsten Stand seit einem Monat. Damit waren sie das klare Schlusslicht im moderat steigenden, deutschen Leitindex Dax .

    Analyst Francois-Xavier Bouvignies bleibt mittelfristig zwar optimistisch für den Chipkonzern, sieht zunächst aber drei Risiken, die das Kurspotenzial einschränken sollten. Als Erstes nannte der Experte das KI-Umsatzziel bis 2027, das nur wenig Luft nach oben lasse. Das zweite Risiko sei die nachlassende Nachfrage aus China und dort zunehmender Konkurrenzdruck. Darüber hinaus dürfte die strukturelle Margenverbesserung länger auf sich warten lassen.

    Starke Resultate des US-Unternehmens Marvell Technology konnten das Stimmungsbild bei Infineon vor diesem Hintergrund nicht positiv beeinflussen. Begründet mit KI-Fantasie wurden die Titel des US-Chipkonzerns am Freitag in New York vorbörslich 12 Prozent höher gehandelt. Als wichtigster Kurstreiber galt bei Marvell ein optimistischer Ausblick wegen der Nachfrage durch Rechenzentren./tih/la/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,31 % und einem Kurs von 40,48 auf Tradegate (06. März 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -14,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 52,41 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von -0,16 %/+19,81 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
