    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Weg frei für Dragon-Gasprojekt

    1037 Aufrufe 1037 0 Kommentare 0 Kommentare

    Shell sichert sich Ölabkommen mit Venezuela: Was Trinidad damit zu tun hat

    Shell schließt mehrere Ölabkommen mit Venezuela ab und will nun das Dragon‑Gasprojekt voranbringen – erste Exporte nach Trinidad sind schon 2027 geplant.

    Weg frei für Dragon-Gasprojekt - Shell sichert sich Ölabkommen mit Venezuela: Was Trinidad damit zu tun hat
    Foto: OpenAI

    Shell hat am Donnerstag mehrere Ölabkommen mit der venezolanischen Regierung unterzeichnet, die sowohl Offshore-Erdgasvorkommen als auch Onshore-Öl- und Gasprojekte umfassen. Dies gab das Unternehmen, wie Reuters berichtet, in einer Erklärung bekannt.

    Zudem wurden mehrere technische und kommerzielle Abkommen mit dem venezolanischen Ingenieurbüro VEPICA sowie mit KBR und dem US-amerikanischen Öldienstleistungsunternehmen Baker Hughes unterzeichnet. Nach dem Treffen von von US-Innenminister Doug Burgum mit der venezolanischen Präsidentin Delcy Rodriguez wurden damit die Vereinbarungen beschlossen.

    Das Offshore-Gasprojekt "Dragon" wird von Shell in Venezuela schon lange betrieben, musste aber aufgrund der veränderten US-Politik in den letzten Jahren Rückschläge erleiden. Shell erklärte im Februar, dass die von den USA erteilten allgemeinen Lizenzen zur Öl- und Gasexploration dem Unternehmen die Fortsetzung des Projekts ermöglichen werden.

    Shell

    +0,87 %
    +5,11 %
    +14,08 %
    +14,93 %
    +17,96 %
    +24,88 %
    +95,23 %
    +72,61 %
    +85,74 %
    ISIN:GB00BP6MXD84WKN:A3C99G

    Nun ermöglicht das jüngste Abkommen zwischen Venezuela und Shell den Weg für die Entwicklung des Dragon-Gasprojekts und dafür, dass das erste Gas im dritten Quartal 2027 nach Trinidad exportiert werden kann, sagte Trinidads Energieminister Roodal Moonilal am Donnerstag. 

    Um die Produktion der wichtigsten LNG-Anlage des Landes, Atlantic, zu steigern, arbeiten Trinidad und Shell gemeinsam an der Entwicklung des Dragon-Gasfelds und dem Export des Gases nach Trinidad.

    Die Aktie von Shell ist am Freitag 1,05 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 36,21 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Weg frei für Dragon-Gasprojekt Shell sichert sich Ölabkommen mit Venezuela: Was Trinidad damit zu tun hat Shell schließt mehrere Ölabkommen mit Venezuela ab und will nun das Dragon‑Gasprojekt voranbringen – erste Exporte nach Trinidad sind schon 2027 geplant.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     