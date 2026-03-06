Shell sichert sich Ölabkommen mit Venezuela: Was Trinidad damit zu tun hat

Zudem wurden mehrere technische und kommerzielle Abkommen mit dem venezolanischen Ingenieurbüro VEPICA sowie mit KBR und dem US-amerikanischen Öldienstleistungsunternehmen Baker Hughes unterzeichnet. Nach dem Treffen von von US-Innenminister Doug Burgum mit der venezolanischen Präsidentin Delcy Rodriguez wurden damit die Vereinbarungen beschlossen.

Shell hat am Donnerstag mehrere Ölabkommen mit der venezolanischen Regierung unterzeichnet, die sowohl Offshore-Erdgasvorkommen als auch Onshore-Öl- und Gasprojekte umfassen. Dies gab das Unternehmen, wie Reuters berichtet, in einer Erklärung bekannt.

Das Offshore-Gasprojekt "Dragon" wird von Shell in Venezuela schon lange betrieben, musste aber aufgrund der veränderten US-Politik in den letzten Jahren Rückschläge erleiden. Shell erklärte im Februar, dass die von den USA erteilten allgemeinen Lizenzen zur Öl- und Gasexploration dem Unternehmen die Fortsetzung des Projekts ermöglichen werden.

Nun ermöglicht das jüngste Abkommen zwischen Venezuela und Shell den Weg für die Entwicklung des Dragon-Gasprojekts und dafür, dass das erste Gas im dritten Quartal 2027 nach Trinidad exportiert werden kann, sagte Trinidads Energieminister Roodal Moonilal am Donnerstag.

Um die Produktion der wichtigsten LNG-Anlage des Landes, Atlantic, zu steigern, arbeiten Trinidad und Shell gemeinsam an der Entwicklung des Dragon-Gasfelds und dem Export des Gases nach Trinidad.

Die Aktie von Shell ist am Freitag 1,05 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 36,21 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion