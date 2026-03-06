ANALYSE-FLASH
UBS belässt Lanxess auf 'Sell' - Ziel 14 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Sell" belassen. Die Absage des Envalior-Verkaufs bringe das Investment-Grade-Kreditrating des Kölner Spezialchemiekonzerns in Bedrängnis, schrieb Christian Bell am Donnerstagabend. Das Verhältnis zwischen Schulden und operativem Ergebnis (debt-to-Ebitda) liege mit 3,7 nämlich deutlich über der Schwelle von 2,5 für Anleihen von bester bis mittlerer Bonität./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 22:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,33 % und einem Kurs von 14,19 auf Tradegate (06. März 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -26,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von +0,43 %/+64,99 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 14 Euro
