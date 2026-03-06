UBS belässt Lanxess auf 'Sell' - Ziel 14 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX





Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,33 % und einem Kurs von 14,19 auf Tradegate (06. März 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -26,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,25 %.

Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd..

Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von +0,43 %/+64,99 % bedeutet.