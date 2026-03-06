    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Smartee verstärkt seine Präsenz in Europa und präsentiert auf der ALIGNEA 2026 seine integrierte Technologie zur Repositionierung des Unterkiefers

    SALAMANCA, Spanien, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology, ein weltweit führender Innovator im Bereich transparenter Aligner-Lösungen, bekräftigte sein Engagement für den europäischen Markt auf dem 11. Internationalen Aligner-Kongress (ALIGNEA), der vom 19. bis 21. Februar in Salamanca stattfand. Neben der Präsentation der weiterentwickelten klinischen Anwendungen seiner proprietären Mandibular Repositioning Technology (Technologie zur Repositionierung des Unterkiefers) hob das Unternehmen seine verstärkte regionale Infrastruktur hervor, die nun durch Produktions- und klinische Support-Zentren in Spanien und Großbritannien gestützt wird.

    Smartee Denti-Technology at 11th International Congress of Aligners (ALIGNEA) 2026

    Eine unverwechselbare Präsenz: Humanisierung der Kieferorthopädie durch Popkultur

    Der Messestand von Smartee zog große Aufmerksamkeit von Branchenkollegen auf sich und stach als einzigartige Präsenz auf dem Kongressgelände hervor. Das Design zeichnete sich durch offiziell lizenzierte visuelle Elemente von Marvel Iron Man aus, ein kreativer Schachzug, der mit dem traditionellen „kalten" und rein klinischen Stereotyp der kieferorthopädischen Praxis brach.

    Durch die Integration von Popkultur in professionelle medizinische Lösungen gelang es Smartee, Wärme und Energie in den Dialog zwischen Arzt und Patient zu bringen. Dieser frische Ansatz zog nicht nur die Blicke globaler Experten auf sich, sondern zeigte auch einen neuartigen Weg auf, um die emotionale Kluft zwischen Klinikern und jugendlichen Patienten zu überbrücken, indem positive psychologische Verstärkung genutzt wurde, um das konsequente Tragen der Zahnspange zu fördern.

    Klinische Exzellenz auf der Hauptbühne

    Dr. Te Wang was invited to deliver a keynote presentation at the congress main stage

    Dr. Te Wang, ein Kernmitglied des Kieferorthopädieteams von Prof. Gang Shen vom Shanghai TaiKang Dental Hospital, wurde eingeladen, am 20. Februar eine Grundsatzrede auf der Hauptbühne des Kongresses zu halten. Sein Vortrag mit dem Titel „A Novel Clear S8-SGTB Correcting Severe Class II Jaw Discrepancy by Mandibular Repositioning Technology" (Eine neuartige klare S8-SGTB-Korrektur schwerer Klasse-II-Kieferfehlstellungen durch mandibuläre Repositionierungstechnologie) befasste sich mit einer der hartnäckigsten Herausforderungen in der Kieferorthopädie: skelettale Klasse-II-Fehlstellungen.

