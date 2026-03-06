Lufthansa
Evakuierungsflug nach Riad abgebrochen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa hat einen geplanten Evakuierungsflug aus der saudischen Hauptstadt Riad kurzfristig abgesagt. Der Kapitän habe in Rücksprache mit der Zentrale entschieden, nach Kairo abzudrehen, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr in Frankfurt. "Sicherheit geht vor."
Das Flugzeug werde auch nicht nach Riad weiterfliegen, sagte Spohr weiter. Derartige Situationen werde man in den kommenden Wochen noch häufiger sehen. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in der Region./ceb/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 8,154 auf Tradegate (06. März 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -11,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,77 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -13,69 %/-1,36 % bedeutet.
😅 Wie lächerlich, jetzt machen die Gierhälse den Moralischen.. Widerlich..
Lufthansa-Piloten verzichten wegen "weltpolitischer Lage" auf Streik
https://www.airliners.de/lufthansa-piloten-verzichten-weltpolitischer-lage-streik/86157
da hast Du halt einen homogenen 350mio menschen Markt in USA, +Amerika als ganzes, also Canada, Südamerika +keine Umwege wegen Ukraine nach Asien.