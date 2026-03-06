    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) AktievorwärtsNachrichten zu Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B)

    Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency

    Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) ist ein führendes maritimes Industrieunternehmen, das globale Logistik- und Schifffahrtsdienstleistungen anbietet. Mit einem breiten Spektrum an Seetransport- und Logistiklösungen sowie maritimem Support hat es eine starke Marktstellung. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Maersk und Kuehne + Nagel. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die umfassende maritime Expertise und das globale Netzwerk.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,03 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +23,92 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 3,26 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +264,40 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,03 %.
    Mit +3,03 % Dividendenrendite bietet Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +23,92 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,03 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 3,26.
    Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) weißt eine Marktkapitalisierung von 563,97 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,03 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.03.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) Aktie. Sie fällt um -0,60 % auf 58,30. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Beispielrechnung für 1.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 1.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,03 %, eine Investition von etwa 33.004 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 2,0866 +5,17 % +3,03 %
    2025 1,984000 +25,54 % +4,82 %
    2024 1,580400 +60,77 % +4,78 %
    2023 0,983000 +37,68 % +3,49 %
    2022 0,714000 0,00 % +2,93 %

    Warum Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,03 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +23,92 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 3,26
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B)

    -0,68 %
    -0,59 %
    +11,25 %
    +33,45 %
    +86,53 %
    +143,69 %
    +264,40 %
    +283,22 %
    ISIN:NO0010576010WKN:A1C04Y

