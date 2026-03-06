Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) ist ein führendes maritimes Industrieunternehmen, das globale Logistik- und Schifffahrtsdienstleistungen anbietet. Mit einem breiten Spektrum an Seetransport- und Logistiklösungen sowie maritimem Support hat es eine starke Marktstellung. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Maersk und Kuehne + Nagel. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die umfassende maritime Expertise und das globale Netzwerk.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (B) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,03 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +23,92 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 3,26 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

