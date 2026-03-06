Old Dominion Freight Line Aktie weiter im Aufwärtstrend - +6,18 % - 06.03.2026

Die Old Dominion Freight Line Aktie notiert aktuell bei 180,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,18 % zugelegt, was einem Anstieg von +10,53 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Old Dominion Freight Line Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,37 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 180,80€, mit einem Plus von +6,18 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Old Dominion Freight Line ist ein führender Anbieter im LTL-Markt, bekannt für Zuverlässigkeit und Qualität, mit einem starken Netzwerk und exzellentem Kundenservice.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Old Dominion Freight Line Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +36,32 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,61 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Old Dominion Freight Line einen Anstieg von +35,40 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

Old Dominion Freight Line Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,97 % 1 Monat +5,61 % 3 Monate +36,32 % 1 Jahr +11,30 %

Informationen zur Old Dominion Freight Line Aktie

Es gibt 209 Mio. Old Dominion Freight Line Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,73 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Old Dominion Freight Line

United Parcel Service Registered (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %.

Old Dominion Freight Line Aktie jetzt kaufen?

Ob die Old Dominion Freight Line Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Old Dominion Freight Line Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.