Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 06.03.26

In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 06.03.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (+0,89 %) genz vorne. Gefolgt von ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future (+3,61 %), Gold (+0,13 %), Deutsche Post AG (+2,71 %), DAX Performance (+0,27 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
|VX77BE
|Short
|2,25
|1,35 Mio.
|Silber
|NB5RYD
|Long
|20,07
|578,55 Tsd.
|Silber
|HM2955
|Long
|7,06
|547,62 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|DAX Performance
|DY6CFP
|Short
|12,80
|119,77 Tsd.
|JP Morgan Chase
|UJ6SCP
|Long
|5,02
|46,03 Tsd.
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) 12/2026 Future
|SY7ZQC
|Long
|44,73 Tsd.
|DAX Performance
|PL7WJL
|Short
|12,64
|29,54 Tsd.
|Lanxess AG
|DU48S7
|Long
|2,83
|28,21 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Deutsche Post AG
|
Classic
|DK0Z5X
|393,95 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|SH9ZXS
|117,05 Tsd.
|AXA S.A.
|
Sonstige
|DK1EDB
|104,44 Tsd.
|Traton SE
|
Classic
|DQ5NMN
|73,53 Tsd.
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
|
Classic
|PJ3927
|70,25 Tsd.
