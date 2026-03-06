    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHigh Tide AktievorwärtsNachrichten zu High Tide
    High Tide eröffnet die 220. Canna Cabana-Filiale in Sarnia, Ontario

    High Tide eröffnet die 220. Canna Cabana-Filiale in Sarnia, Ontario
    Das Unternehmen gibt außerdem Details zur Veröffentlichung seiner Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt

     

    CALGARY, AB, 6. März 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein erfolgreiches, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten, gab heute bekannt, dass sein Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabisprodukte in der 1355 London Road in Sarnia, Ontario, ab dem 9. März 2026 Freizeit-Cannabisprodukte und Zubehör für den Konsum durch Erwachsene verkaufen wird. Mit dieser Eröffnung steigt die Gesamtzahl der High Tide-Filialen auf 220 Canna Cabana-Standorte in ganz Kanada und 96 in der Provinz Ontario.

     

    Dieser Standort markiert den ersten Eintritt des Unternehmens in den Markt von Sarnia und passt aufgrund seiner günstigen demografischen Lage gut zur weiteren Expansion im Südwesten Ontarios. Strategisch günstig im Osten der Stadt entlang der London Road gelegen, bietet der Standort eine hervorragende Lage in einem etablierten Gewerbegebiet direkt gegenüber der Lambton Mall. Der Laden profitiert von einer sich hervorragend ergänzenden Mieterstruktur, da er sich neben einer Konzentration von Großmärkten direkt gegenüber der Straße auch die Räumlichkeiten mit national bekannten Einzelhändlern teilt.

     

    „Ich freue mich, unseren Eintritt in den Markt von Sarnia bekannt zu geben. Wir setzen damit unsere Expansion in vielversprechende Gemeinden in ganz Kanada fort, in denen Canna Cabana noch nicht vertreten ist“, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide. „Sarnia bietet ein starkes demografisches Profil für den Cannabis-Einzelhandel, und wir glauben, dass unser Discount-Club-Modell bei lokalen Verbrauchern, die Wert auf Preis, Auswahl und ein differenziertes Einkaufserlebnis legen, großen Anklang finden wird.

     

    Wir sind stolz darauf, mittlerweile 220 Filialen im ganzen Land zu haben, aber Kanada bietet weiterhin attraktive Möglichkeiten für eine kontinuierliche organische Expansion. Unser Ansatz bleibt diszipliniert und datengestützt, wobei wir uns auf hochwertige Standorte und Gemeinden konzentrieren, in denen die Fundamentaldaten ein langfristiges Wachstum versprechen“, fügte Herr Grover hinzu.

