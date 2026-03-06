    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAFRAN AktievorwärtsNachrichten zu SAFRAN
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Safran auf 'Outperform'

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Safran von 400 auf 410 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Von einer dreitägigen Schulungsveranstaltung für junge Analysten brachte Analyst Adrien Rabier am Donnerstagabend die Frage mit, warum die Aktie des Luftfahrtzulieferers so günstig sei. Die Franzosen seien global einer der günstigsten Werte im Bereich Aerospace und Verteidigung. Gerade der immense Abschlag gegenüber GE sei nur teilweise gerechtfertigt. Rabier rechnet mit einer schrittweisen Neubewertung und kann sich auf ganz lange Sicht sogar einen Kurs von 500 Euro vorstellen./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 20:06 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 06:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 318,8EUR auf Tradegate (06. März 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Adrien Rabier
    Analysiertes Unternehmen: Safran
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 410
    Kursziel alt: 400
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


