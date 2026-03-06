BERENBERG stuft ENI auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 14,50 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Beim Energiekonzern laufe es stark, schrieb Henry Tarr am Donnerstagabend. Die Aktien der Italiener seien allerdings relativ fair bewertet./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 20,46EUR auf Tradegate (06. März 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Henry Tarr
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 17,50
Kursziel alt: 14,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
