BERENBERG stuft ENI auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 14,50 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Beim Energiekonzern laufe es stark, schrieb Henry Tarr am Donnerstagabend. Die Aktien der Italiener seien allerdings relativ fair bewertet./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 20:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 20,46EUR auf Tradegate (06. März 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Henry Tarr

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17,50

Kursziel alt: 14,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

