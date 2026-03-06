    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    WHO setzt nun auf Luftfracht aus dem Materiallager in Dubai

    Foto: Siarhei - 356130783

    GENF (dpa-AFX) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will wichtiges medizinisches Material aus einem ihrer größten Logistikzentren in Dubai nun per Luftfracht verteilen. Die Aktivitäten liefen nach einer Schließung nun wieder an, örtliche Behörden hätten die Nutzung des Luftraums zugesagt, sagte die WHO-Direktorin für die Region, Hanan Balkhy, Reportern in Genf.

    Tags zuvor hatte sie Alarm geschlagen, weil das Lager wegen der Sicherheitslage nicht mehr zugänglich war. Die WHO habe 50 dringende Anfragen für medizinisches Material aus dem Lager. Damit soll 1,5 Millionen Menschen geholfen werden, unter andere in Somalia, im Libanon und im Gazastreifen. Verschiffungen seien weiter nicht möglich, sagte Balkhy. Die Straße von Hormus sei nicht passierbar./oe/DP/nas





    dpa-AFX
