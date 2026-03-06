    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Weniger Weinbau in Baden-Württemberg - Flächen nehmen ab

    Foto: Siarhei - 356130783

    FELLBACH (dpa-AFX) - Die Winzer in Baden-Württemberg bauen auf immer weniger Fläche Wein an. Sie sank im Jahr 2025 um 3 Prozent auf 25.822 Hektar, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Oftmals würden Flächen nicht mehr bewirtschaftet, weil sich der Anbau finanziell nicht mehr lohne.

    Im größeren der beiden Anbaugebiete, Baden, ging die genutzte Rebfläche um 2,0 Prozent auf 15.142 Hektar zurück. In Württemberg fiel der Rückgang mit 4,4 Prozent deutlicher aus; dort werden nun noch 10.610 Hektar bewirtschaftet.

    Die in Baden am häufigsten angebaute rote Rebsorte, Blauer Spätburgunder, verlor 2025 im Vergleich zum Vorjahr 3 Prozent ihrer Anbaufläche und wurde nunmehr auf 4.765 Hektar erzeugt. Die wichtigsten weißen Sorten Ruländer und Müller-Thurgau verloren ebenfalls an Fläche. In Württemberg dominieren weiterhin rote Rebsorten, auch wenn ihre Anbauflächen zurückgehen. Beim Trollinger sank sie um 8,3 Prozent auf 1.614 Hektar, beim Lemberger um 3,8 Prozent auf 1.661 Hektar. Auch die wichtigste weiße Rebsorte, der Riesling, wurde auf weniger Fläche angebaut./ols/DP/men






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
