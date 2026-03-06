Weniger Weinbau in Baden-Württemberg - Flächen nehmen ab

FELLBACH (dpa-AFX) - Die Winzer in Baden-Württemberg bauen auf immer weniger Fläche Wein an. Sie sank im Jahr 2025 um 3 Prozent auf 25.822 Hektar, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Oftmals würden Flächen nicht mehr bewirtschaftet, weil sich der Anbau finanziell nicht mehr lohne.

Im größeren der beiden Anbaugebiete, Baden, ging die genutzte Rebfläche um 2,0 Prozent auf 15.142 Hektar zurück. In Württemberg fiel der Rückgang mit 4,4 Prozent deutlicher aus; dort werden nun noch 10.610 Hektar bewirtschaftet.