JEFFERIES stuft LEG Immobilien auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LEG von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Immobilienunternehmen stehe die Dynamik der Mieten den mangelnden Fortschritten beim Verkauf von Portfolio-Teilen gegenüber, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Freitag. Letzteres sei entscheidend, denn die Verschuldung bleibe hoch. Mittelfristige Ziele seien ambitioniert, doch die Bewertung der Aktien bleibe attraktiv./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 65,60EUR auf Tradegate (06. März 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



