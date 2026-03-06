JEFFERIES stuft LEG Immobilien auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LEG von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Immobilienunternehmen stehe die Dynamik der Mieten den mangelnden Fortschritten beim Verkauf von Portfolio-Teilen gegenüber, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Freitag. Letzteres sei entscheidend, denn die Verschuldung bleibe hoch. Mittelfristige Ziele seien ambitioniert, doch die Bewertung der Aktien bleibe attraktiv./rob/tih/ag
Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 65,60EUR auf Tradegate (06. März 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.
