    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBP AktievorwärtsNachrichten zu BP

    Besonders beachtet!

    205 Aufrufe 205 0 Kommentare 0 Kommentare

    BP Aktie heute im Plus (5,7490€) - 06.03.2026

    Am 06.03.2026 ist die BP Aktie, bisher, um +1,68 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BP Aktie.

    Besonders beachtet! - BP Aktie heute im Plus (5,7490€) - 06.03.2026
    Foto: Caroline Spiezio - dpa

    BP ist ein führendes Energieunternehmen, das Öl, Gas und erneuerbare Energien bereitstellt. Es konkurriert mit ExxonMobil, Shell und anderen großen Energieunternehmen. BP's Engagement für Klimaneutralität bis 2050 und Investitionen in erneuerbare Energien sind potenzielle Alleinstellungsmerkmale.

    BP aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.03.2026

    Die BP Aktie notiert aktuell bei 5,7490 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,68 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,0950  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,04 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BP Aktie. Nach einem Plus von +2,04 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 5,7490, mit einem Plus von +1,68 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BP Plc!
    Short
    5,31€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    4,64€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die BP Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +9,82 %.

    Allein seit letzter Woche ist die BP Aktie damit um +4,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BP eine positive Entwicklung von +15,08 % erlebt.

    BP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,86 %
    1 Monat +4,74 %
    3 Monate +9,82 %
    1 Jahr +14,27 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BP-Aktie: Fokus liegt auf Kursentwicklung, Bewertung und den Auswirkungen von Öl-/Gasmärkten sowie Tankerfrachten. Diskussionen beziehen sich auf Vorbörsenbewegungen, Orderbuchsignale und mögliche Trendwechsel, aber auch auf geopolitische Risiken (Hormuz, Gaslieferungen) und deren potenzielle Gewinnwirkungen. Vergleiche zu anderen Ölkonzernen und Spekulationen über Kursanstiege in London werden geführt.

    Zur BP Diskussion

    Informationen zur BP Aktie

    Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 88,48 Mrd. € wert.

    Tankstellenpächter trifft Frust - 'Können dafür gar nichts'


    Tankstellenbetreiber bekommen nach Angaben des ostdeutschen Branchenverbands den Frust über die gestiegenen Spritpreise zu spüren. "Die Kollegen an den Kassen kriegen natürlich schon sehr deutlich den Unmut der Leute mit", sagte Hans-Joachim …

    Sprit erneut teurer - am Morgen deutlich über zwei Euro


    Der Anstieg der Spritpreise setzt sich fort: Am Freitagmorgen kletterte der bundesweite Durchschnittspreis für Diesel auf 2,109 Euro pro Liter, gut zwei Cent mehr als am Donnerstagmorgen. Super E10 kostete nach Auswertung des ADAC 2,014 Euro und war …

    Iran Krieg lässt die Kasse klingeln! Mit BP den Boom mitnehmen und mit CHAR Technologies und First Solar die Zukunft kaufen


    Der Schock des Iran-Krieges jagt den Ölpreis in die Höhe und beschert BP kurzfristig satte Gewinne. Trotzdem offenbart der Konflikt schonungslos die Achillesferse fossiler Abhängigkeit. Während die geopolitischen Risiken eskalieren, suchen …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Chevron Corporation, ENI und Co.

    Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,53 %. ENI notiert im Plus, mit +0,96 %. Shell notiert im Plus, mit +0,75 %. TotalEnergies legt um +0,92 % zu Exxon Mobil notiert im Plus, mit +1,35 %.

    BP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BP

    +1,61 %
    +4,86 %
    +4,74 %
    +9,82 %
    +14,27 %
    -9,63 %
    +47,93 %
    +18,84 %
    +40,02 %
    ISIN:GB0007980591WKN:850517



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! BP Aktie heute im Plus (5,7490€) - 06.03.2026 Am 06.03.2026 ist die BP Aktie, bisher, um +1,68 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BP Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     