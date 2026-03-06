BP Aktie heute im Plus (5,7490€) - 06.03.2026

Die BP Aktie notiert aktuell bei 5,7490€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,68 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,0950 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,04 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BP Aktie. Nach einem Plus von +2,04 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 5,7490€, mit einem Plus von +1,68 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

BP ist ein führendes Energieunternehmen, das Öl, Gas und erneuerbare Energien bereitstellt. Es konkurriert mit ExxonMobil, Shell und anderen großen Energieunternehmen. BP's Engagement für Klimaneutralität bis 2050 und Investitionen in erneuerbare Energien sind potenzielle Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die BP Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +9,82 %.

Allein seit letzter Woche ist die BP Aktie damit um +4,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BP eine positive Entwicklung von +15,08 % erlebt.

BP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,86 % 1 Monat +4,74 % 3 Monate +9,82 % 1 Jahr +14,27 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BP-Aktie: Fokus liegt auf Kursentwicklung, Bewertung und den Auswirkungen von Öl-/Gasmärkten sowie Tankerfrachten. Diskussionen beziehen sich auf Vorbörsenbewegungen, Orderbuchsignale und mögliche Trendwechsel, aber auch auf geopolitische Risiken (Hormuz, Gaslieferungen) und deren potenzielle Gewinnwirkungen. Vergleiche zu anderen Ölkonzernen und Spekulationen über Kursanstiege in London werden geführt.

Informationen zur BP Aktie

Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 88,48 Mrd. € wert.

Tankstellenbetreiber bekommen nach Angaben des ostdeutschen Branchenverbands den Frust über die gestiegenen Spritpreise zu spüren. "Die Kollegen an den Kassen kriegen natürlich schon sehr deutlich den Unmut der Leute mit", sagte Hans-Joachim …

Der Anstieg der Spritpreise setzt sich fort: Am Freitagmorgen kletterte der bundesweite Durchschnittspreis für Diesel auf 2,109 Euro pro Liter, gut zwei Cent mehr als am Donnerstagmorgen. Super E10 kostete nach Auswertung des ADAC 2,014 Euro und war …

Der Schock des Iran-Krieges jagt den Ölpreis in die Höhe und beschert BP kurzfristig satte Gewinne. Trotzdem offenbart der Konflikt schonungslos die Achillesferse fossiler Abhängigkeit. Während die geopolitischen Risiken eskalieren, suchen …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Chevron Corporation, ENI und Co.

Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,53 %. ENI notiert im Plus, mit +0,96 %. Shell notiert im Plus, mit +0,75 %. TotalEnergies legt um +0,92 % zu Exxon Mobil notiert im Plus, mit +1,35 %.

BP Aktie jetzt kaufen?

Ob die BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.