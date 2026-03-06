Bodentruppen im Iran? Trump spricht von 'Zeitverschwendung'

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich mit Blick auf einen möglichen Einsatz von Bodentruppen im Iran zurückhaltend geäußert. In einem Telefoninterview mit NBC News habe er zu verstehen gegeben, dass eine Invasion des Irans nichts sei, worüber er derzeit nachdenke, berichtete der TV-Sender mit Sitz in New York.

"Es ist Zeitverschwendung. Sie haben alles verloren. Sie haben ihre Marine verloren. Sie haben alles verloren, was sie verlieren konnten", sagte Trump demnach. Tempo und Intensität der Angriffe hielten an.