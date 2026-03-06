    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Bodentruppen im Iran? Trump spricht von 'Zeitverschwendung'

    Bodentruppen im Iran? Trump spricht von 'Zeitverschwendung'
    Foto: Stringer - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich mit Blick auf einen möglichen Einsatz von Bodentruppen im Iran zurückhaltend geäußert. In einem Telefoninterview mit NBC News habe er zu verstehen gegeben, dass eine Invasion des Irans nichts sei, worüber er derzeit nachdenke, berichtete der TV-Sender mit Sitz in New York.

    "Es ist Zeitverschwendung. Sie haben alles verloren. Sie haben ihre Marine verloren. Sie haben alles verloren, was sie verlieren konnten", sagte Trump demnach. Tempo und Intensität der Angriffe hielten an.

    Konkret sei Trump zu einem Kommentar von Irans Außenminister Abbas Araghtschi befragt worden, der gesagt habe, sein Land sei "bereit für eine Invasion US-amerikanischer und israelischer Truppen". Dies habe Trump als "überflüssigen Kommentar" bezeichnet.

    Bereits am Mittwoch hatte Regierungssprecherin Karoline Leavitt gesagt, ein Einsatz von US-Bodentruppen im Iran sei derzeit nicht geplant. Grundsätzlich ausschließen wollte sie die Option nicht. Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth schließen den Einsatz von Bodentruppen ebenfalls nicht aus./aae/DP/men




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

