Cashflow für Anleger
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,86 %
Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
Dividenden & passives Einkommen: Mit 3i Infrastructure GBP nachhaltige Einkommensströme aufbauen
3i Infrastructure GBP gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,86 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+5,13 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,70 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in 3i Infrastructure GBP investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -6,05 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
3i Infrastructure GBP verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,86 %.
Mit +3,86 % Dividendenrendite bietet 3i Infrastructure GBP ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +5,13 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen 3i Infrastructure GBP für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,86 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,70.
3i Infrastructure GBP weißt eine Marktkapitalisierung von 3,67 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,86 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
3i Infrastructure GBP Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.03.2026
Die 3i Infrastructure GBP Aktie ist bisher um -1,49 % auf 3,9800€ gefallen. Das sind -0,0600 € weniger als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,86 %, eine Investition von etwa 310.881€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,130000
|+5,91 %
|+3,86 %
|2025
|0,122750
|+6,51 %
|+3,73 %
|2024
|0,115250
|+6,71 %
|+3,53 %
|2023
|0,108000
|+6,67 %
|+3,23 %
|2022
|0,101250
|0,00 %
|+3,14 %
Warum 3i Infrastructure GBP für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,86 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +5,13 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 7,70
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
3i Infrastructure GBP Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,99 %
|1 Monat
|+1,39 %
|3 Monate
|-6,05 %
|1 Jahr
|-6,05 %
Informationen zur 3i Infrastructure GBP Aktie
Es gibt 922 Mio. 3i Infrastructure GBP Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,67 Mrd. € wert.
3i Infrastructure GBP Aktie jetzt kaufen?
Ob die 3i Infrastructure GBP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 3i Infrastructure GBP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.