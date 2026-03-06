Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,86 %

Dividenden & passives Einkommen: Mit 3i Infrastructure GBP nachhaltige Einkommensströme aufbauen

3i Infrastructure GBP gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,86 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,13 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,70 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in 3i Infrastructure GBP investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -6,05 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

3i Infrastructure GBP Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.03.2026

Die 3i Infrastructure GBP Aktie ist bisher um -1,49 % auf 3,9800€ gefallen. Das sind -0,0600 € weniger als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?