Porsche Holding SE Aktie knickt um -2,14 % ein - 06.03.2026

Die Porsche Holding SE Aktie ist bisher um -2,14 % auf 33,43€ gefallen. Das sind -0,73 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Porsche Holding SE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,32 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,14 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Porsche Holding SE ist eine führende Investmentgesellschaft im Automobilsektor mit strategischem Fokus auf Beteiligungen, insbesondere an der Volkswagen AG. Sie besitzt eine starke Marktstellung und hebt sich durch ihre Mehrheitsbeteiligung an Volkswagen von Konkurrenten ab.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Porsche Holding SE mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -16,71 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um -7,93 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,14 %. Im Jahr 2026 gab es für Porsche Holding SE bisher ein Minus von -16,25 %.

Porsche Holding SE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,93 % 1 Monat -6,14 % 3 Monate -16,71 % 1 Jahr -10,07 %

Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,12 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,72 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -1,14 %. Renault notiert im Minus, mit -2,44 %. Volkswagen verliert -3,72 % Stellantis notiert im Minus, mit -0,56 %.

Porsche Holding SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.