    Neue israelische Angriffe auf Vorstädte Beiruts

    Neue israelische Angriffe auf Vorstädte Beiruts
    BEIRUT/SIDON (dpa-AFX) - Die südlichen Vorstädte Beiruts sind am Vormittag zum Ziel erneuter israelischer Angriffe geworden. Auch aus dem Libanon flogen wieder Raketen in Richtung Israel.

    Bei einem israelischen Angriff auf ein Wohnhaus in der libanesischen Küstenstadt Sidon kamen nach Angaben von Behörden im Libanon fünf Menschen ums Leben, sieben weitere wurden demnach verletzt. Bei einem der Toten soll es sich nach Angaben von Sicherheitskreisen um ein Hamas-Mitglied gehandelt haben.

    Etwa 250 Geschosse auf Israel abgefeuert

    In Aufnahmen waren dicke Rauchschwaden über den als Dahija bezeichneten südlichen Vorstädten Beiruts zu sehen. Die dicht besiedelten Viertel gelten als Hochburg der mit dem Iran verbündeten Schiitenmiliz Hisbollah. Deren Infrastruktur sei Ziel der Attacken, teilte das israelische Militär kurz vor Beginn der neuen Angriffswelle mit. Die Hisbollah bekannte sich unterdessen zu dem Raketenbeschuss auf den Norden Israels. Aus Kreisen der UN-Friedensmission Unifil wurde die Zahl der in Richtung Israel abgegebenen Geschosse auf etwa 250 beziffert. Berichte über Tote oder Verletzte von dort gab es zunächst keine.

    Die Hisbollah hatte zu Beginn der Woche begonnen, als Reaktion auf die Tötung des iranischen Staatsoberhaupts Ali Chamenei Raketen auf Israel zu schießen. Seitdem greift auch Israel Ziele im Libanon an.

    Viele Tausend Menschen sind geflohen

    Bereits in der Nacht war es zu schweren israelischen Angriffen aus der Luft auf Dahija gekommen. Berichten zufolge hatten viele Tausende Menschen die Viertel in den vergangenen Tagen verlassen, nachdem Israels Armee weiträumige Evakuierungsaufforderungen veröffentlicht hatte.

    Dem örtlichen Katastrophenschutz zufolge suchten knapp 100.000 Menschen Zuflucht in Notunterkünften. Die Zahl der Geflohenen dürfte jedoch höher sein, da viele Menschen auch ohne Dach über dem Kopf in anderen Teilen Beiruts Schutz suchten, hieß es demnach. Manche fanden in Hotels und Ferienwohnungen Unterschlupf.

    Eine dpa-Reporterin berichtete von Zelten, die auf unbebautem Gelände am Rande der Vorstädte errichtet wurden. Die Menschen dort seien erschöpft und niedergeschlagen, so die Reporterin. Manche äußerten sich kritisch zur Präsenz von Hisbollah-Kämpfern in den dicht besiedelten Stadtvierteln, andere zeigten sich solidarisch mit der Schiitenmiliz./cmy/DP/stk






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
