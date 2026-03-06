    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Infineon Technologies - Aktie gerät unter Druck -6,27 % - 06.03.2026

    Am 06.03.2026 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um -6,27 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

    Infineon Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.03.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Infineon Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,27 % im Minus. Der Kursrückgang der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,23 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,27 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Infineon Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,75 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +11,99 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

    Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,27 %
    1 Monat -4,15 %
    3 Monate +12,75 %
    1 Jahr +16,88 %

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,17 Mrd.EUR € wert.

    Dax gibt am Ende einer tiefroten Woche leicht nach


    Am Ende einer sehr schwachen Woche hat sich der Dax mit einer Stabilisierung schwergetan. Der deutsche Leitindex büßte anfängliche Gewinne von fast einem Prozent komplett ein und stand am Freitagmittag 0,3 Prozent im Minus bei 23.744 Punkten. …

    Infineon nach UBS-Abstufung am Dax-Ende - Marvell-Kurssprung


    Eine aufgegebene Kaufempfehlung der UBS hat am Freitag die Aktien von Infineon belastet. Nachdem sie Ende Februar über der 48-Euro-Marke ein Hoch seit 25 Jahren markiert hatten, nimmt die Konsolidierungsbewegung der Aktien ihren Lauf. Am Freitag …

    Börsenstart Europa - 06.03. - FTSE Athex 20 stark +2,85 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,53 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -4,30 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,41 %. ON Semiconductor verliert -1,13 % NIO notiert im Plus, mit +0,37 %.

    Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    -5,78 %
    -15,21 %
    -4,21 %
    +10,65 %
    +14,53 %
    +20,64 %
    +27,69 %
    +263,65 %
    -43,42 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100



