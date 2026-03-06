Yukon Metals meldet Ausscheiden von Sue Craig aus dem Board of Directors

6. März 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) („Yukon Metals“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass Sue Craig mit Wirkung zum 1. März 2026 aus dem Board of Directors des Unternehmens zurückgetreten ist.

„Im Namen des Board of Directors und des Managementteams möchte ich Sue meinen aufrichtigen Dank für ihren Einsatz und ihre Beiträge während ihrer Zeit als Direktorin aussprechen“, so CEO Jim Coates. „Sue hat mit ihrer Explorationserfahrung und ihrem ausgeprägten Sinn für das Wohl der Gemeinschaft maßgeblich dazu beigetragen, Yukon Metals in die aktuelle Phase unseres Entwicklungszyklus zu führen, und wir wünschen ihr viel Erfolg.“

Nach Sue Craigs Ausscheiden setzt sich das Board von Yukon Metals nun aus vier Board-Mitgliedern zusammen. Das Unternehmen wird die Aufnahme zusätzlicher Direktoren zu einem von ihm als angemessen erachteten Zeitpunkt prüfen.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist ein finanziell gut ausgestattetes Explorationsunternehmen mit einem Portfolio von 17 Projekten auf einer Gesamtfläche von über 43.000 Hektar. Aufbauend auf über 30 Jahren Prospektionserfahrung der Familie Berdahl - dem Team hinter den in Distriktgröße angelegten Assets von Snowline Gold Corp. - widmet sich Yukon Metals der Erschließung von Kupfer, Gold, Silber und kritischen Metallen. Neben dem Ausbau vorrangiger Bohrziele in den Kupfer-Gold-Systemen Birch und AZ und dem Gold-Silber-Projekt Star River führt das Unternehmen in weiten Teilen seines Portfolios auch generative Explorationen durch, um die nächsten potenziellen Entdeckungskandidaten zu erschließen. Unter der Leitung eines erfahrenen Führungsteams mit technischem und finanziellem Know-how sowie Kenntnissen des Yukon ist das Unternehmen gut gerüstet, um neue Mineralvorkommen im gesamten Yukon aufzufinden.

Yukon Metals ist es ein Anliegen, nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in den örtlichen Gemeinden des Yukon zu fördern und gleichzeitig den Wert für die Aktionäre zu steigern. Die Strategie des Unternehmens basiert auf einer Philosophie der Inklusivität und des gemeinsamen Wohlstands und bietet sowohl der kommunalen Bevölkerung als auch den Investoren die Möglichkeit, zum Erfolg beizutragen und auch davon zu profitieren.