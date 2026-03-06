Moskau wirft Finnland Eskalation vor

MOSKAU (dpa-AFX) - Nach Erwägungen Finnlands über eine mögliche Lockerung des Umgangs mit Atomwaffen hat Moskau dem nordischen Land Eskalation vorgeworfen. Die Überlegungen in Helsinki verschärften die Spannungen in Europa, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Agenturen zufolge. Finnland erhöhe nur seine eigene Verletzlichkeit, warnte er.

Sollte Finnland Atomwaffen auf seinem Gebiet stationieren, beginne es, Russland zu bedrohen, sagte Peskow in Moskau. "Und wenn Finnland uns bedroht, ergreifen wir entsprechende Maßnahmen."