    Atom-Überlegungen

    Moskau wirft Finnland Eskalation vor

    Foto: Siarhei - 356130783

    MOSKAU (dpa-AFX) - Nach Erwägungen Finnlands über eine mögliche Lockerung des Umgangs mit Atomwaffen hat Moskau dem nordischen Land Eskalation vorgeworfen. Die Überlegungen in Helsinki verschärften die Spannungen in Europa, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Agenturen zufolge. Finnland erhöhe nur seine eigene Verletzlichkeit, warnte er.

    Sollte Finnland Atomwaffen auf seinem Gebiet stationieren, beginne es, Russland zu bedrohen, sagte Peskow in Moskau. "Und wenn Finnland uns bedroht, ergreifen wir entsprechende Maßnahmen."

    Das nordische Land will seine strikten Regeln im Umgang mit Atomwaffen lockern, wie der finnische Rundfunk berichtete. Derzeit herrscht dort ein Verbot der Herstellung, Lagerung, Einfuhr und des Transports von Atomwaffen zu Land, See und in der Luft. Bei den Überlegungen geht es vor allem darum, ob Helsinki den Transport von Atomwaffen anderer Nato-Staaten durch sein Territorium erlauben soll.

    Das über Jahrzehnte neutrale Finnland war dem Verteidigungsbündnis Nato im April 2023 beigetreten als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine./ksr/DP/men






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig.
