SUESS MicroTec Aktie weiter im Abwärtstrend - 06.03.2026

Die SUESS MicroTec Aktie ist bisher um -5,28 % auf 52,05€ gefallen. Das sind -2,90 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der SUESS MicroTec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,09 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 52,05€, mit einem Minus von -5,28 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SUESS MicroTec in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +41,27 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,10 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SUESS MicroTec einen Anstieg von +40,98 %.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,70 % 1 Monat +23,10 % 3 Monate +41,27 % 1 Jahr +49,66 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 987,32 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,04 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,09 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -2,69 %.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.