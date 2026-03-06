    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    KI-Krieg mit Washington

    1345 Aufrufe 1345 0 Kommentare 0 Kommentare

    Palantir-Deal beendet: Anthropic zieht gegen Pentagon vor Gericht

    Der Streit zwischen Anthropic und der US-Regierung eskaliert. Das Pentagon erklärt die KI-Firma zur Gefahr für die Lieferkette – nun droht ein juristischer Showdown.

    KI-Krieg mit Washington - Palantir-Deal beendet: Anthropic zieht gegen Pentagon vor Gericht
    Foto: Thomas Fuller - picture alliance / NurPhoto

    Der Konflikt zwischen dem KI-Unternehmen Anthropic und der US-Regierung spitzt sich dramatisch zu. Das Pentagon hat die Firma als Risiko für amerikanische Lieferketten eingestuft. Anthropic will die Entscheidung nun vor Gericht anfechten, wie Bloomberg berichtet.

    Juristische Offensive gegen Washington

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    385,98€
    Basispreis
    1,98
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    439,72€
    Basispreis
    3,01
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Anthropic-Chef Dario Amodei kündigte am Donnerstag einen Rechtsstreit an. Die Entscheidung des US-Verteidigungsministeriums sei aus Sicht des Unternehmens nicht haltbar.

    "Wir halten diese Maßnahme für rechtlich nicht haltbar und sehen keine andere Möglichkeit, als sie vor Gericht anzufechten", erklärte Amodei in einem Blogbeitrag.

    Das Pentagon hatte das Unternehmen laut Amodei bereits am Mittwoch über die Einstufung informiert. Die Maßnahme gefährdet einen Vertrag im Wert von 200 Millionen US-Dollar für KI-Software mit Geheimhaltungsstufe. Außerdem könnte sie verhindern, dass Anthropic mit anderen Rüstungsfirmen zusammenarbeitet.

    Streit über militärische Nutzung von KI

    Der Konflikt ist das Ergebnis mehrwöchiger Verhandlungen zwischen dem Unternehmen und der Regierung. Dabei ging es um den Zugang des US-Militärs zu Anthropics Technologie.

    Die Gespräche scheiterten laut Bloomberg vergangene Woche. Anthropic verlangte Garantien, dass seine Systeme nicht für Massenüberwachung amerikanischer Bürger oder für autonome Waffensysteme eingesetzt werden.

    Daraufhin drohte Verteidigungsminister Pete Hegseth mit der Einstufung als Lieferkettenrisiko.

    In einem Schreiben an den Kongress begründete Hegseth die Entscheidung mit Sicherheitsbedenken. Die Nutzungsbeschränkungen des Unternehmens könnten Risiken für die militärische Lieferkette darstellen.

    Folgen für Militärprojekte

    Die Entscheidung hat bereits konkrete Konsequenzen. Anthropic muss die Zusammenarbeit mit dem Rüstungssoftwareanbieter Palantir beenden. Palantir hatte Anthropics KI Claude in seinem Missionssystem Maven Smart System eingesetzt, das unter anderem bei US-Militäroperationen gegen den Iran verwendet wird.

    Der Schritt könnte auch die Einführung von KI im US-Militär verlangsamen. Anthropics Systeme gehörten zuletzt zu den wenigen KI-Anwendungen, die in der geheimen Cloud des Pentagon laufen konnten.

    Lauren Kahn vom Center for Security and Emerging Technology der Georgetown University sagte, der Verlust dieser Technologie werde spürbar sein. "Es ist eine gute Funktion", erklärte sie. Sie zu entfernen werde "für alle Beteiligten schmerzhaft sein".

    Investoren hoffen auf begrenzte Auswirkungen

    Amodei betonte, dass die rechtliche Grundlage der Maßnahme eng gefasst sei und vermutlich nur spezifische Pentagon-Verträge betreffe. Das dürfte Investoren beruhigen.

    Microsoft erklärte bereits, dass die Zusammenarbeit mit Anthropic bei Projekten außerhalb des Verteidigungsbereichs fortgesetzt werden könne.

    Trotzdem bleibt der politische Schaden erheblich. Die Regierung von Präsident Donald Trump hat zudem andere Behörden aufgefordert, ihre Verträge mit Anthropic zu beenden. Das US-Finanzministerium und die General Services Administration haben entsprechende Schritte bereits angekündigt.

    Präzedenzfall für US-Technologie

    Rechtsexperten sehen die Entscheidung kritisch. Charlie Bullock vom Institute for Law and AI sprach von einer möglichen Überschreitung der gesetzlichen Befugnisse.

    "Diese Behörde dient nicht dazu, große amerikanische Unternehmen zu zerstören, die vertragliche Meinungsverschiedenheiten mit der US-Regierung haben", sagte er. Solche Maßnahmen zielten eigentlich auf Spionage durch chinesische Firmen.

    Für Anthropic steht viel auf dem Spiel. Das Unternehmen wird derzeit mit 380 Milliarden US-Dollar bewertet und steuert auf einen Jahresumsatz von fast 20 Milliarden US-Dollar zu. Der Konflikt mit Washington könnte diese Wachstumsgeschichte nun erheblich belasten.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Krieg mit Washington Palantir-Deal beendet: Anthropic zieht gegen Pentagon vor Gericht Der Streit zwischen Anthropic und der US-Regierung eskaliert. Das Pentagon erklärt die KI-Firma zur Gefahr für die Lieferkette – nun droht ein juristischer Showdown.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     