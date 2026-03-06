UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 384 Franken

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 377,1 auf Lang & Schwarz (06. März 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -5,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 265,57 Mrd..

Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 334,71CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 384,00CHF was eine Bandbreite von -38,99 %/+1,86 % bedeutet.