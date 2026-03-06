ANALYSE-FLASH
UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 384 Franken
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 384 Franken auf "Buy" belassen. Die Phase-II-Studiendaten des Abnehmmittels Petrelintide lägen am unteren Ende der Erwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag. Er prognostiziert für das Mittel des Partners Zealand Pharma aktuell einen Spitzenumsatz von rund 4 Milliarden Dollar mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Damit steht das Mittel für weniger als ein Prozent des Roche-Wertes (NPV)./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 377,1 auf Lang & Schwarz (06. März 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -5,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 265,57 Mrd..
Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 334,71CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 384,00CHF was eine Bandbreite von -38,99 %/+1,86 % bedeutet.
