Geely Automobile Holdings Aktie dreht auf +5,88 % - 06.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Geely Automobile Holdings Aktie. Mit einer Performance von +5,88 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Geely Automobile Holdings Aktie. Nach einem Plus von +0,06 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,7830€, mit einem Plus von +5,88 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Geely Automobile Holdings ist ein führender chinesischer Automobilhersteller, der Limousinen, SUVs und Elektrofahrzeuge produziert. Als einer der größten in China expandiert Geely international. Hauptkonkurrenten sind BYD, SAIC Motor, Volkswagen und Toyota. Geelys Alleinstellungsmerkmale sind Investitionen in Elektro- und Hybridtechnologien sowie der Besitz von Marken wie Volvo und Lotus.

Der Kurs der Geely Automobile Holdings Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -9,60 %.

Allein seit letzter Woche ist die Geely Automobile Holdings Aktie damit um +1,94 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,10 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Geely Automobile Holdings auf -11,68 %.

Geely Automobile Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,94 % 1 Monat -1,10 % 3 Monate -9,60 % 1 Jahr -18,14 %

Informationen zur Geely Automobile Holdings Aktie

Es gibt 11 Mrd. Geely Automobile Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,27 Mrd. € wert.

Der E-Auto-Riese hat eine neue Blade-Batterie mit deutlich höherer Reichweite und extrem schnellen Ladern präsentiert. Gleichzeitig plant BYD ein riesiges Schnellladenetz in China.

Geely Automobile Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Geely Automobile Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Geely Automobile Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.