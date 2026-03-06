    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Volkswagen (VW) Vz - Aktie im Fokus - 06.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Volkswagen (VW) Vz Aktie bisher Verluste von -2,60 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Foto: Ole Spata - dpa

    Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

    Volkswagen (VW) Vz Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.03.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,60 % verliert die Volkswagen (VW) Vz Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Volkswagen (VW) Vz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,67 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,60 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -14,92 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -10,93 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,23 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Volkswagen (VW) Vz um -12,79 % verloren.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,93 %
    1 Monat -12,23 %
    3 Monate -14,92 %
    1 Jahr -11,58 %

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,75 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Volkswagen (VW) Vz

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,81 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -1,08 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,78 %. Tesla verliert -0,44 % Stellantis notiert im Minus, mit -0,49 %.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen.


    Volkswagen (VW) Vz

    -2,51 %
    -10,30 %
    -11,61 %
    -14,32 %
    -14,30 %
    -36,12 %
    -53,88 %
    -24,11 %
    +1.899,12 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403



