Aktien New York Ausblick
Schwach erwartet - Arbeitsmarktbericht nicht im Fokus
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Woche am US-Aktienmarkt war durchwachsen - geprägt vom Ausbruch des Iran-Kriegs und stark gestiegenen Energiepreisen. Nun zeichnet sich am Freitag ein schwacher Handelsstart ab. Der Arbeitsmarktbericht dürfte im aktuellen Umfeld ungewöhnlich wenig Beachtung finden.
Etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,5 Prozent tiefer auf 47.712 Punkte. Er würde damit seinen schwachen Wochentrend mit einem Minus von mehr als zwei Prozent in fünf Tagen bestätigen.
Deutlich besser steckte die Inflationssorgen bisher der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 weg, obwohl er wie der Dow am Dienstag auf ein Jahrestief gerutscht war. Er wird nun aber mit einem deutlicheren Abschlag von 0,8 Prozent bei 24.824 Punkten erwartet und würde auf Wochensicht zurück ins Minus drehen.
"Stell dir vor, es ist Arbeitsmarktbericht und keiner schaut hin" - so stellte der Devisen- und Rohstoffmarktexperte Volkmar Bauer von der Commerzbank die Anleger auf die eher geringe Bedeutung des sonstigen Highlights ein. "Der Markt hat in der letzten Woche eine Zinssenkung bis Ende des Jahres ausgepreist." Anstelle von zweieinhalb Schritten würden inzwischen nur noch anderthalb erwartet.
Die Inflation sei sowieso noch recht hoch gewesen. Hierzu habe sich nun der sprunghafte Anstieg der Benzinpreise gesellt. Sollte dieses Niveau anhalten, würde dies alleine den Verbraucherpreisindex um 0,3 Prozentpunkte nach oben jagen.
Entscheidend für die Anlegerstimmung ist zunächst, wie lange die kriegerische Auseinandersetzung im Nahen Osten wohl dauern wird und wann sich Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus - einem Nadelöhr des globalen Öl- und Erdgashandels - wieder normalisiert. Noch setzen viele Experten in ihren Basisszenarien auf einen kurzen Krieg.
Profiteure der hohen Energiepreise sind neben Öl- und Gaskonzernen die Produzenten von Polyethylen wie Lyondell und Dow. Für letztere sprach der JPMorgan-Analyst Jeffrey Zekauskas nun eine Empfehlung aus, weil er Nachholpotenzial gegenüber Lyondell sieht. Für die Preisentwicklung des Kunststoffs ist er sehr bullisch. Dow-Aktien kletterten vorbörslich um 3 Prozent nach bisher 10 Prozent Wochenplus. Lyondell zogen nach fast 15 Prozent Wochengewinn kaum noch an.
Um 12,5 Prozent aufwärts ging es für Marvell Technology nach einem starken Ausblick. Vivek Arya von der Bank of America sprach eine Kaufempfehlung aus. Die Telefonkonferenz nach dem Geschäftsbericht habe das Vertrauen darin bestärkt, dass Marvell stark von der KI-bedingten Nachfrage nach optischen Halbleitern profitieren wird, so Arya. Zudem sei der Erfolg des Partners Microsoft mit kundenspezifischen Chips für die Cloud-Infrastruktur klarer absehbar.
Deutlich abwärts ging es derweil mit 8 Prozent für Gap. Old Navy, die größte Marke des Modehändlers, enttäuschte zum Jahresende 2025 beim Wachstum. Auch der Margen-Ausblick von Gap blieb unter den Erwartungen./ag/stk
Hallo zusammen, hallo Timburg,
Asche auf mein Haupt: Wenn ich mich in den letzten Jahren eher zum Mitleser und passiven Investor entwickelt habe. Meine wirklich aktiven Jahre hier im Thread liegen mittlerweile fast schon eine Dekade zurück. Man muss vermutlich ziemlich weit zurückblättern, um meinen letzten Beitrag zu finden.
Das ist schlicht dem Zusammenspiel aus Beruf, Nebentätigkeit und Familie geschuldet. Schließlich muss der Euro, den man investieren möchte, erst einmal verdient und zur Seite gelegt werden – vom Posten allein wächst das Depot bekanntlich nicht.
Als ich nun Timburgs letzten Beitrag gelesen habe, in dem er schrieb, dass immer wieder neue Gesichter auftauchen, die innerhalb eines Jahres von Überrenditen berichten und von denen man zwei oder drei Jahre später nichts mehr hört, dachte ich mir: Bevor ich endgültig in der Kategorie „verschollen nach drei Jahren“ lande, melde ich mich lieber kurz zurück. 😄
Nicht wegen einer Überrendite – die habe ich ehrlich gesagt noch nie geschafft. Aber die drei Jahre habe ich definitiv geknackt.
Was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich bin im Grunde durch jede Krise einfach mit Buy & Hold durchgesegelt. Verkaufen – zumindest bei Aktien – gehört definitiv nicht zu meinen großen Stärken. Dass mein Kopf auch nicht permanent bei der Börse ist, erkennt man vermutlich ganz gut an der heutigen Zusammensetzung meines Depots.
Börse ist aus meiner Sicht ein Marathon und kein Sprint. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Gelegenheit. Und um die bestehenden Ungleichgewichte im Depot bei Sektoren und Regionen weiter auszugleichen – insbesondere bei USA, Technologie, Industrie sowie defensivem Konsum – bleiben mir bis zum Renteneintritt zum Glück noch etwa 10 bis 15 Jahre Zeit.
|Bezeichnung
|WKN
|Typ
|ABN AMRO BANK DR/EO1
|A143G0
|Aktie
|ADMIRAL GROUP PLC LS-,001
|A0DJ58
|Aktie
|AES CORP. DL-,01
|882177
|Aktie
|ALLIANZ SE NA O.N.
|840400
|Aktie
|ASTA ENERGY SOLUTIONS AG
|A4214T
|Aktie
|ATHENS INTERN. AIRP. O.N.
|A401RW
|Aktie
|BANK OF CYPRUS HLD.EO-,10
|A2DJ8V
|Aktie
|BAYER AG NA O.N.
|BAY001
|Aktie
|BIRKENSTOCK HOLDING PLC
|A3EXD1
|Aktie
|BOEING CO. SHARES DL 5
|850471
|Aktie
|CIA EN.GE.PFD-CEMIGRB-
|899018
|Aktie
|CROWN CASTLE INC.
|A12GN3
|Aktie
|DEUTSCHE POST AG NA O.N.
|555200
|Aktie
|DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO
|PAG911
|Aktie
|DT.TELEKOM AG NA
|555750
|Aktie
|E.ON SE NA O.N.
|ENAG99
|Aktie
|EDENRED EO 2
|A1C0JG
|Aktie
|ENVIPCO HLDG CVA B
|A3CSM9
|Aktie
|FLEX LNG LTD DL-,10
|A2PFGD
|Aktie
|GRAPHITE ONE INC.
|A2PFXE
|Aktie
|HAMBORNER REIT AG NA O.N.
|A3H233
|Aktie
|HELLEN.EX.-ATHENS ST. NA.
|941206
|Aktie
|HELLENIC TELEC. ORG. NAM.
|903465
|Aktie
|HELLENIQ ENER. NAM.EO2,18
|914999
|Aktie
|INFRASTRUT.WIRELESS ITAL.
|A14UAV
|Aktie
|JIANGSU EXPRESSWAY H YC1
|A0M4YD
|Aktie
|JOHNSON + JOHNSON DL 1
|853260
|Aktie
|LANG + SCHWARZ AG NA O.N.
|LS1LUS
|Aktie
|MAGYAR TELEK.T.NA A UF100
|A0B8TQ
|Aktie
|MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1
|A140M9
|Aktie
|MOBILE TELESYSTEMS ADR/2
|501757
|Aktie
|MOWI ASA NK 7,5
|924848
|Aktie
|MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC
|A0NFRH
|Aktie
|MTR CORP. LTD
|579779
|Aktie
|MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.
|843002
|Aktie
|MURAPOL S.A. ZY 40
|A3E2Z7
|Aktie
|NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
|A1CZ4H
|Aktie
|NOVARTIS NAM. SF 0,49
|904278
|Aktie
|NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
|A3EU6F
|Aktie
|OLD MUTUAL LTD.
|A2JMUN
|Aktie
|OMV AG AKTIEN O.N.
|874341
|Aktie
|ORLEN S.A. ZY 1,25
|929424
|Aktie
|PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
|A14R7U
|Aktie
|PEH WERTPAPIER AG
|620140
|Aktie
|PETROLEO BRAS.SA PET.
|932443
|Aktie
|PFIZER INC. DL-,05
|852009
|Aktie
|PING AN INS.C.CHINA H YC1
|A0M4YR
|Aktie
|PLDT INC. SP. ADRS/1 PP 5
|A2APXA
|Aktie
|POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.
|A0YCYA
|Aktie
|PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
|A0MP84
|Aktie
|PUMA SE
|696960
|Aktie
|RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1
|868009
|Aktie
|RUBIS INH. NOUV. EO 1,25
|A2DUVQ
|Aktie
|SALESFORCE INC. DL-,001
|A0B87V
|Aktie
|SANDOZ GROUP AG SF -,05
|A3ETYB
|Aktie
|SANOFI SA INHABER EO 2
|920657
|Aktie
|SANTANDER POLSKA M ZY 10
|677298
|Aktie
|SERVICENOW INC. DL-,001
|A1JX4P
|Aktie
|SES S.A. FDR A
|914993
|Aktie
|SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.
|SHL100
|Aktie
|SIXT SE VZO O.N.
|723133
|Aktie
|TALANX AG NA O.N.
|TLX100
|Aktie
|TECNICAS REUNIDAS EO -,10
|A0J3MX
|Aktie
|TURKCELL ILETISIM H.2,5/1
|806276
|Aktie
|UNILEVER PLC LS -,035
|A41NM1
|Aktie
|VONOVIA SE NA O.N.
|A1ML7J
|Aktie
|WUESTENROT+WUERTT.AG O.N.
|805100
|Aktie
|XPENG INC. SP.ADS/2 CL.A
|A2QBX7
|Aktie
|DT. ROHSTOFF 25/30
|A460CG
|Anleihe
|DZ BANK PROT AA 25/26
|DY6VQC
|Anleihe
|E.ON SE MTN 24/44
|A383CW
|Anleihe
|FORMYCON FLN 25/29
|A4DFJH
|Anleihe
|KATJES INT. IHS 23/28
|A30V78
|Anleihe
|RUMAENIEN 23/38
|A3LFEM
|Anleihe
|SMAVA GMBH FLN 25/29
|A4DFHC
|Anleihe
|GL X-N.100 CC DLD
|A2QR39
|ETF
|INVESCOM3 FT EM HD LV A
|A2AHZU
|ETF
|IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA
|A111X9
|ETF
|VANG.FTSE A.W. DLA
|A2PKXG
|ETF
|X(IE)-MSCI WORLD VAL.1CDL
|A1103E
|ETF
|XTR.S+P SEL.FRONT.SWAP 1C
|DBX1A9
|ETF
|21SHARES ETHER ETP OE
|A2T68Z
|Zertif
|LBBW M.EXP.PL31 PUM
|LB57P7
|Zertif
|WITR ISS X ETP O.E.
|A3GKGK
|Zertif
Also Timburg: Ich bin weiterhin ein Stück weit auf deinen Spuren unterwegs und möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich für die vielen Inspirationen bedanken – sowohl bei dir als auch bei den anderen langjährigen Mitstreitern hier im Thread.
Viele Grüße
Zinsidende
Dividenden-Depot vonHS im Februar 2026
Pünktlich zum Monatsbeginn hatte ich meinen Januar-Bericht veröffentlicht und war doch etwas verwundert, dass sich nur wenige weitere Monatsberichte anschlossen. Vielleicht sind diese Rückblicke doch nicht mehr so gefragt – zumindest könnte man das aus der halbierten Daumenzahl schließen. Dennoch möchte ich für Euch und für mich nicht darauf verzichten und darf Euch gleich zu Beginn wieder mit in den Urlaub nehmen.
Anfang Februar ging es wieder mit meinen Schiedsrichterkollegen für eine Woche auf eine Hütte ins Klostertal in Österreich. So richtig Schnee gab es – wie schon im Vorjahr – erst ab etwa 1.500 Metern. Auch wenn uns in dieser Woche nur ein einziger sonniger Traumtag vergönnt war, war es insgesamt eine sehr schöne Auszeit. Zum Urlaub gehörte erneut unser Relaxtag in der Saunalandschaft ValBlue in Bludenz. Das Eisstockschießen im Aktivpark Montafon in Tschagguns hatte im letzten Jahr viel Spaß gemacht und stand daher auch diesmal wieder auf dem Programm. Und an einem Abend besuchten wir noch gemeinsam eine Bowling-Bahn – wie Ihr dem Bilderreigen entnehmen könnt.
Ein weiteres Highlight im Februar 2026 war eine Reise nach Dortmund mit Besuch im Westfalenpark zum Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Atalanta Bergamo – inklusive Hotelübernachtung. Dieses CL-Hinspiel war zwar noch erfolgreich (2:0), aber (zumindest für mich und im Gegensatz zum damaligen Bericht im kicker) doch nicht wirklich überzeugend. Das Erlebnis im Stadion mit der berühmten „Gelben Wand“, die die gesamte zweite Halbzeit ohne Unterbrechung für Stimmung sorgte (!), war dennoch beeindruckend. Dieses gewonnene Erlebnis hatte ich übrigens dem EInsatz meiner Mastercard zu verdanken. 🎁
Mini-Fazit: Ein weiterhin starker Markt – aber mit ersten Warnsignalen.
Die fundamentale Marktstimmung blieb positiv, obwohl neue US‑Zölle nach der Supreme‑Court‑Entscheidung und zunehmende KI‑Sorgen eigentlich Gegenwind erzeugen müssten. Und zu allem Übel jetzt noch ein neuer Krieg. Vielleicht wirkt sich das morgen negativ auf die Börsen aus.
Mein Depot blieb im Februar überwiegend grün. Seit Jahresbeginn erreichte es nach sechs Wochen bei +7,35 % einen neuen Jahreshöchststand, fast schon eine Fahnenstange. Am 12.02.2026 gab es jedoch einen unerwarteten Rücksetzer von knapp –2 %, den ich im Skiurlaub gar nicht mitbekam. Ein Richtungswechsel? Bisher nicht - oder muss man da an den März 2000 denken...? Zum Monatsende wurde das neue Jahreshoch zwar um 0,47 % verfehlt, aber ein weiterer Tagesrücksetzer von –1 % war schnell wieder ausgeglichen.
Auffällige Tagesbewegungen im Februar 2026 waren:
- Deutsche Pfandbriefbank AG: über –10 % wegen anhaltender Belastungen durch den US‑Rückzug
- Aroundtown S.A.: einmal –10 %, der Grund ist mir unklar
- Whirlpool Corp.: fast –15 % wegen einer anstehenden Kapitalerhöhung
- Carbios S.A.: Mit dem Monatsende mehr als –10 %
- Innovative Industrial Properties Inc.: über +10 % dank besserer Zahlen
- Enagas SA: über +10 % durch regulatorische Klarheit
Was gar nicht geht:
Im Jahresvergleich fehlte im Februar 2026 eine Ausschüttung von Petroleo Brasileiro SA. Sechs Ausschüttungen des 27. Februars treffen wohl erst morgen auf dem Konto ein. Zudem verlagerten sich drei Vanguard‑ETF‑Ausschüttungen im Jahresvergleich vom Monatsende in die erste März‑Woche. Eigentlich hätte der Monatsertrag um gut 25 % zuzulegen können, blieb tatsächlich um -10 % unter dem des Vorjahres:
Da ich einmal das rechtzeitige Umbuchen für die Ausführung meiner berühmten Mini‑Sparpläne vergaß, war mein Verrechnungskonto im Februar kurzfristig im Minus. Das wird im März zu eigentlich vermeidbaren Zinskosten führen... 🙄
Die Einnahmen im Februar 2026 setzten sich aus 19 (17) Dividenden, 6 (9) ETF‑Ausschüttungen, keinem (0) Fonds‑Ertrag und keinem (0) Zinsertrag zusammen:
Getrieben wurde diese Entwicklung vor allem durch meine mit zwei neuen Aufsteigern bestehenden TOP‑5‑Aktien seit dem 01.01.2026:
- 1.) (2.) CMB.Tech NV +52,43%,
- 2.) (3.) Saipem SpA +47,16%,
- 3.) (1.) TKMS AG & Co. KGaA +45,16%,
- 4.) (--) Hafnia Ltd. +42,14% und
- 5.) (--) Marubeni Corp. +39,04%.
TKMS stagnierte im Februar und rutschte auf Platz 3 ab. Ohne weitere Zuwächse verloren zudem Intel Corp. +22,29 (nun Platz 15 statt 4) und SES SA +13,96% (Platz 34 statt 5) deutlich an Rang.
Auf der anderen Seite stehen die FLOP‑5‑Aktien seit Jahresbeginn – die größten Verlustbringer:[/b]
- 1.) (4.) Lincoln National Corp. -24,61%,
- 2.) (3.) PayPal Holdings Inc. -22,75%,
- 3.) (--) International Business Machines Corp. -21,89%,
- 4.) (2.) Carbios SA -19,76% und
- 5.) (5.) Triple Point Venture Growth BDC Corp. -18,99%.
Der einzige Lichtblick in diesem Bereich: Wacker Neuson SE verbesserte sich auf Rang 6 (1.) mit -15,07%.
Hinweis: Bei meinen Sparplan‑Investitionen gilt weiterhin, dass die Performance nicht alle Anteile und Bruchstücke vollständig abbildet und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben ist. Die Prozentwerte entsprechen den Veränderungen seit 01.01.2025 gemäß comdirect – unabhängig vom Kaufzeitpunkt.
Die BIG‑5‑Aktien machten zum 28.02.2026 laut Divvydiary 31,08% (33,02%) des Depotwerts aus und bleiben seit Januar 2025 unverändert die selben fünf Positionen:
- 1.) (1.) Bilfinger SE (8,16%),
- 2.) (2.) DWS Group GmbH & Co. KGaA (7,69%),
- 3.) (3.) Allianz SE (6,00%),
- 4.) (4.) BASF SE (5,62%) und
- 5.) (5.) Pampa Energia SA ADR (4,51%).
- Monatlich positive Kapitalerträge: erfüllt – aber geringer als erwartet.
- Geldeingänge gegenüber Vorjahr steigern: wegen Verschiebungen nicht erreicht.
- Anzahl der Geldeingänge erhöhen: Ergebnis -1.
- Depot zum Jahresende im Plus: aktuell deutlich im Plus - aber es kommen noch zehn Monate...
Der März dürfte vor allem ein Nachhol- und Prüfmonat werden. Erwartete Nachholeffekte wird es vermutlich schon morgen durch die geopolitischen Risiken an den Börsen geben und in meinem Depot durch die verschobenen Ausschüttungen. Mein Fokus muss zudem auf der besseren Liquiditätssteuerung (Verrechnungskonto!) liegen. Aber ich bin nächsten Monat auch nicht mehr im Urlaub...
Bin dann mal kurz weg!!!