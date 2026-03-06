    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsfreenet AktievorwärtsNachrichten zu freenet

    ANALYSE-FLASH

    UBS senkt Ziel für Freenet auf 25,50 Euro - 'Sell'

    ANALYSE-FLASH - UBS senkt Ziel für Freenet auf 25,50 Euro - 'Sell'
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Freenet von 28,50 auf 25,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Reset sei tiefgreifender als gedacht, schrieb Polo Tang am Donnerstag in seinem Resümee des Quartalsberichts. Der schwächere Ausblick stelle das Geschäftsmodell als unabhängiger Mobilfunkprovider infrage./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 12:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 27,36 auf Tradegate (06. März 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um +2,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,27 Mrd..

    freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -8,56 %/+31,68 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: UBS
    Kursziel: 25,50 Euro


    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Risiken der freenet-Aktie: Erwarteter Gap‑Move und Reaktion auf Stop‑Loss‑Wellen, Insiderkauf von Robin Harries (18.313 Stück zu €27,22) und kurzfristige Kurswirkung, Debatten zur Verschuldung durch 250 Mio. Brückenfinanzierung, Mobilezone‑Akquisition (~230 Mio.) sowie Dividendenausschüttung (~240 Mio.), mögliche Entlastung durch Ceconomy‑Verkauf oder waipu‑IPO und Diskussionen zu Einmalaufwendungen und FCF/Dividendenpolitik.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
