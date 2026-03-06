ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für Freenet auf 25,50 Euro - 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Freenet von 28,50 auf 25,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Reset sei tiefgreifender als gedacht, schrieb Polo Tang am Donnerstag in seinem Resümee des Quartalsberichts. Der schwächere Ausblick stelle das Geschäftsmodell als unabhängiger Mobilfunkprovider infrage./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 12:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 27,36 auf Tradegate (06. März 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um +2,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,48 %.
Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,27 Mrd..
freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -8,56 %/+31,68 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 25,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu freenet - A0Z2ZZ - DE000A0Z2ZZ5
Das denkt die wallstreetONLINE Community über freenet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Neuer Artikel über die aktuelle Situation rund um Freenet... ich bleibe vorerst investiert...
Naja, also die LTIPs als "Taschenspielertricks" hinzustellen, ist natürlich schon ein recht "negatives framing". Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif