UBS senkt Ziel für Freenet auf 25,50 Euro - 'Sell'

Naja, also die LTIPs als "Taschenspielertricks" hinzustellen, ist natürlich schon ein recht "negatives framing". Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif

Es handelt sich ja hier im Grunde um die "Abfindung" der 4 alten Vorstände, die vorzeitig gehen mussten (Verkleinerung des Vorstands von 6 auf 2 Mitglieder!)

Auch Vilanek´s vorzeitiger Abgang (einige Monate früher, als geplant) hatte hier zu etwas höheren "ungeplanten Zusatzkosten" geführt ...





"Taschenspielertrick" - Als ob der alte Vorstand Anfang 2025 hätte wissen können, dass Robin Harries als neuer CEO den Vorstand von 6 auf 2 verkleinern würde?

Und natürlich verursacht das nunmal "ungeplante Einmalkosten" (9,2 Mio.€) , die in der ursprünglichen Prognose so natürlich nicht eingeplant werden konnten! 🙄





Der Vorwurf "Taschenspielertrick" ist daher hier schlicht und einfach inadäquat!





------





5:30 Auch das ist unsinnig, weil das ganze Segment ja nicht nur aus waipu.tv besteht, sondern auch Media Broadcast (freenetTV/DAB+) + "Sonstige" dazu gehören!

Diese Zahlen betreffen also längst nicht nur waipu.tv! Der Umsatz von waipu.tv lag z.B. bei 220 Mio.€ , also kann man das auch nicht 1 zu 1 auf waipu.tv "münzen"!





Das adj. EBITDA von waipu.tv ist z.B. von "kaum vorhanden" (2024) auf 36 Mio.€ (2025) nach oben geschossen (und eben nicht nur "um 20% gestiegen")

Hauptgrund dafür war die Preiserhöhung Anfang 2025 ("waipu.tv Perfect Plus" von 12,99€ auf 14,99€ p.M.)

Man hat also die Profitabilität von waipu.tv in 2025 massiv gesteigert (von 1% auf 16% adj. EBITDA-Marge)

Für 2028 sind dann sogar schon 120 Mio.€ an adj. EBITDA angepeilt (bei "~3 Mio. Kunden") ...





7:00 Auch er bedenkt nicht das darin die Auswirkungen der Mobilezone-Übernahme (Kosten) noch längst nicht (vollständig) in den "Finanzen" inbegriffen sind! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif

Und man wird 2026 die ganze Brückenfinanzierung auch nicht gleich wieder begleichen können, da neben den fälligen Finanzschulden 2026 (273,5 Mio.€) ja auch noch die Dividendensumme (~240 Mio.€) ausgeschüttet wird. Das kann auch eine freenet nicht alles in nur 1 Jahr begleichen. Und da auch 2027 nochmal 175 Mio. € fällig werden (+ Divi ´27), wird man die gesamten Finanzschulden(summe) - und damit auch teils diese Brückenfinanzierung - mittelfristig über 2026, 2027 und 2028 später noch gleichmäßiger verteilen (aka strecken) müssen. Daran ändern auch die 150 Mio.€ aus dem Ceconomy-Verkauf erstmal grundsätzlich nichts ...

Außer natürlich es kommt wirklich zu einem "waipu.tv-IPO" - dann wäre man schlagartig fast schuldenfrei. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif





11:20 Da sieht man mal das auch die Analysten die (temporär negativen) Auswirkung der Mobilezone-Übernahme auf den 2026er FCF nie berücksichtigt haben! 😤

Sorry - aber warum sollte ich dann überhaupt auf solche Amateure hören, wenn die schon sowas einfaches nicht auf die Kette bekommen? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif





Und das Video selbst hat mir jetzt aber auch keine wirklich "neuen Infos geliefert". 🙄