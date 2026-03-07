    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHon Hai Precision Industry AktievorwärtsNachrichten zu Hon Hai Precision Industry

    Nahost-Konflikt und Märkte

    565 Aufrufe 565 0 Kommentare 0 Kommentare

    Droht der 100-Dollar-Ölpreis? Foxconn warnt vor Folgen des Iran-Kriegs!

    Der Chef des Elektronikriesen Foxconn warnt: Ein langer Krieg mit Iran könnte Öl auf 100 US-Dollar treiben. Noch bleibt der Schaden begrenzt.

    Für Sie zusammengefasst
    Nahost-Konflikt und Märkte - Droht der 100-Dollar-Ölpreis? Foxconn warnt vor Folgen des Iran-Kriegs!
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Der anhaltende Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran könnte nach Einschätzung des Elektronikriesen Foxconn weltweit Preise nach oben treiben, wie Reuters berichtet. Besonders Öl und wichtige Rohstoffe könnten deutlich teurer werden.

    "Ich denke, dieser Krieg ist etwas, das niemand sehen möchte. Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich endet", sagte Foxconn-Chef Young Liu am Freitag vor Journalisten am Firmensitz nahe Taipeh.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    167,27€
    Basispreis
    1,04
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    188,61€
    Basispreis
    1,04
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Spannungen im Nahen Osten haben die Finanzmärkte zuletzt stark verunsichert. Investoren sorgen sich vor allem um mögliche Störungen globaler Lieferketten. Die Region spielt eine zentrale Rolle bei der weltweiten Ölproduktion.

    Öl könnte auf 100 US-Dollar steigen

    Sollte sich der Konflikt in die Länge ziehen, erwartet Liu deutliche Auswirkungen auf Energie- und Materialpreise. Öl könnte dann auf rund 100 US-Dollar pro Barrel steigen.

    "Wenn diese Auswirkungen länger anhalten, werden sie für alle spürbar werden", sagte Liu. Gleichzeitig betonte er, dass die Folgen für Foxconn bislang begrenzt seien. "Wenn die Dauer jedoch kurz gehalten werden kann, sind die Auswirkungen zumindest derzeit, nach dem, was wir derzeit beobachten, nicht sehr groß."

     

    KI-Boom stützt das Geschäft

    Foxconn profitiert aktuell stark von der hohen Nachfrage nach Produkten für künstliche Intelligenz. Das Unternehmen gilt als weltweit größter Elektronikfertiger und als wichtiger Produzent von KI-Servern für den Chipkonzern Nvidia.

    Der Boom in diesem Bereich hat dem Konzern zuletzt Rekordumsätze beschert. Auch deshalb zeigt sich Liu trotz geopolitischer Risiken optimistisch für die Geschäftsentwicklung. Das Jahr 2026 könne "ein sehr gutes Jahr" für das Unternehmen werden.

    Nahost als neuer KI-Hub

    Parallel investieren große US-Technologiekonzerne zunehmend im Nahen Osten. Firmen wie Microsoft und Nvidia positionieren die Vereinigten Arabischen Emirate als regionales Zentrum für KI-Rechenleistung, die unter anderem Dienste wie ChatGPT antreibt.

    Gleichzeitig eskaliert die militärische Lage. Der Iran hat zuletzt eine Welle von Raketenangriffen im Nahen Osten gestartet. Die Angriffe gelten als Reaktion auf Schläge der USA und Israels, bei denen Irans Oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet wurde.

    Foxconn will seine Prognosen für das laufende Quartal und das Gesamtjahr am 16. März mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen aktualisieren.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nahost-Konflikt und Märkte Droht der 100-Dollar-Ölpreis? Foxconn warnt vor Folgen des Iran-Kriegs! Der Chef des Elektronikriesen Foxconn warnt: Ein langer Krieg mit Iran könnte Öl auf 100 US-Dollar treiben. Noch bleibt der Schaden begrenzt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     